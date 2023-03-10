От кибербуллинга и доксинга до небезопасного гейминга: эксперты назвали главные угрозы для детей в Сети

10.03.2023 [Общество]

Эксперты Роскачества назвали главные угрозы для детей в Сети. По данным «Лаборатории Касперского», число атак на мобильных пользователей, когда злоумышленники мимикрировали под популярную игру, в частности Brawl Stars, в первом полугодии 2022 года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, а под Roblox — почти в четыре раза.

Какие именно опасности подстерегают ребенка в Интернете и как их избежать, проанализировали эксперты по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» и Центра цифровой экспертизы Роскачества.

1. Небезопасный «гейминг»

Под видом фальшивых приложений и ненастоящих или серых игровых сайтов ребенка (и взрослого) поджидают «традиционные» киберугрозы в виде вредоносных программ и онлайн-мошенничества.

По данным «Лаборатории Касперского», число атак на мобильных пользователей, когда злоумышленники мимикрировали под популярную игру, в частности Brawl Stars, в первом полугодии 2022 года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, а под Roblox — почти в четыре раза.

Ребенок должен понимать, что скачивая различные подозрительные файлы с просторов Сети, он может столкнуться с вредоносными или нежелательными программами. И тогда, как минимум, будет нанесен вред устройству, а как максимум украдены конфиденциальные данные — имя, адрес, платежная информация и т. д.

Решение:

Расскажите ребенку, что игры нужно скачивать только из официальных источников и что не стоит кликать на все подряд. Нередки случаи, когда подростки в игровом чате видят предложения перейти по «волшебной» ссылке, чтобы бесплатно получить внутриигровые предметы или усиление аккаунта, а ссылка, на самом деле, ведет на фишинговый сайт.

2. Доксинг

Сегодня набирает обороты такое явление как доксинг (doxing), когда недоброжелатели намеренно ищут и публикуют личную информацию о человеке со злым умыслом. Для этого доксеры собирают личные данные, в том числе и те, что люди сами размещают на страницах соцсетей.

Согласно опросу «Лаборатории Касперского», 13% школьников выкладывают фотографии, на которых видно обстановку квартиры, 12% указывают в соцсетях имена родственников и родителей, а 10% публикуют номер телефона. К сожалению, такая информация может оказаться привлекательной для злоумышленников.

Решение:

Вместе с ребенком зайдите в настройки профиля, чтобы выставить максимальные настройки приватности, а также объясните ему, какую информацию и фотографии не стоит размещать в соцсетях.

3. Кибербуллинг

Обидные сообщения или угрозы, распространение ложной информации о человеке — все это примеры онлайн-травли. Дети могут столкнуться с ней в социальных сетях, мессенджерах, на игровых платформах и не только. Последствия кибербуллинга могут быть тяжелыми — от негативных эмоций и вплоть до депрессии.

Опасно и то, что во многих случаях кибербуллинг возникает и продолжается не только в виртуальной реальности, но может переходить в офлайн,  в том числе в формат личного общения между подростками.

Ситуация осложняется тем, что дети зачастую не хотят делиться с родителями аспектами своей цифровой жизни и скрывают, что происходит с ними в Сети.

Решение:

Важно договориться с ребенком, чтобы он обязательно поделился с вами, если в Сети кто-то стал ему угрожать, шантажировать, что-то вымогать или вести себя оскорбительно. Для этого важно выстраивать доверительные отношения в семье и интересоваться онлайн-жизнью ребенка. Ребенка важно предупредить о том, что с интернет-травлей может столкнуться любой, вне зависимости от возраста, интересов или внешности, — в этом случае следует сразу прекратить всякое общение с обидчиками. Также ребенку важно знать, что часто злоумышленники в Интернете могут выдавать себя за тех людей, которыми они не являются.

Признаком того, что ребенок подвергается кибербуллингу, может стать внезапное удаление своей страницы в соцсетях и явные изменения в поведении, эмоциональном и физическом состоянии, ухудшение успеваемости в школе.

«В цифровой среде специалисты выделяют несколько видов проявления онлайн-агрессии. Хейтинг (hating) — необоснованная критика в виде комментариев и сообщений в адрес конкретного человека. Троллинг (trolling) — агрессивные комментарии с целью высмеять. Грифинг (griefing) — в онлайн-играх термин обозначает провокационное поведение человека, который портит другим игровой процесс. Секстинг (sexting) — публикация фото- и видеоматериалов с обнаженными людьми с целью шантажа или мести. Киберсталкинг (cyberstalking) — навязчивое преследование в Интернете со стороны одного человека или группы», - говорит Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

4. Опасный и неподходящий для детей контент

Сцены насилия, употребления алкоголя и наркотиков, нецензурная лексика — все это не для детских глаз и ушей, однако вместе с позитивным и полезным, Интернет изобилует и подобным видом контента. Не зря на фильмах, роликах и компьютерных играх ставится отметка «18+». Родителям стоит обращать на нее внимание, а еще лучше — быть в курсе, во что играют и что смотрят их дети. Хотя бы в общих чертах.

Решение:

Запрещать ребенку проводить время онлайн или излишне ограничивать его — не выход. Поговорите с ребенком, проведите аналогии с реальной жизнью. Например, многие знают, что нельзя никуда уходить с посторонними или переходить дорогу на красный свет. Такие же правила действуют и в цифровом мире. Не отвечать незнакомцам, не переходить по подозрительным ссылкам, критически относиться к крайне щедрым или пугающим сообщениям.

«Для защиты детей в Сети мы рекомендуем обращать внимание на технические и нетехнические меры. К первым относят защитные решения — программы родительского контроля и специальные настройки в приложениях и сервисах. Ко вторым — постоянное повышение цифровой грамотности и выстраивание доверительных отношений в семье. Важно, чтобы ребенок не боялся обращаться к родителям за помощью и поддержкой», - Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

5. Опасные незнакомцы

Социальные сети — важный элемент социализации детей. Там, так же, как и в жизни, встречаются разные люди, и не всегда у них благие намерения. Сегодня актуальна угроза онлайн-груминга — когда взрослый человек пытается установить доверительные отношения с ребенком и встретиться в реальной жизни или получить приватные фотографии или видео, в том числе для дальнейшего шантажа.

По данным опроса «Лаборатории Касперского», 79% детей получают заявки в друзья от незнакомых людей. В 23% случаях это заявки от взрослых. В группе риска дети 7-10 лет.

Решение:

Проверьте, что на странице вашего ребенка в социальных сетях нет номера школы, где он учится, номера телефона, информации о родителях, а сам профиль закрыт для посторонних. Интересуйтесь у ребенка, с кем и о чем он общается онлайн, при этом важно соблюдать баланс и не запугивать его или излишне контролировать.

Рекомендации по цифровой безопасности для детей и взрослых:

  • когда ребенок только начинает осваивать цифровое пространство, стоит воспользоваться программами родительского контроля, но прежде рассказать юному пользователю об этом — для чего родители ставят такую программу;
  • используйте надежные защитные решения на всех устройствах (в том числе на смартфонах);
  • обратите внимание на настройки приватности в социальных сетях: не публикуйте слишком много личной информации — и детей научите тому же;
  • проверьте, что на странице вашего ребенка в социальных сетях нет номера школы, где он учится, номера телефона, информации о родителях, а сам профиль закрыт для посторонних;
  • используйте надежные пароли: минимум 12 символов с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами;
  • настройте двухфакторную аутентификацию в тех сервисах, которые это позволяют;
  • не открывайте вложения из подозрительных писем или сообщений в мессенджерах и соцсетях и не переходите по ссылкам из них;
  • скачивайте приложения только из официальных ресурсов;
  • проверяйте адрес сайта перед тем, как вводить на нем личные или платежные данные;
  • если столкнулись с кибербуллингом, не вступайте в диалог с обидчиком, заблокируйте его, сообщите о травле администраторам площадки.
Тэги: кибербезопасность, Роскачество

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