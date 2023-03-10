Жительница Устюженского района получила три года условно за то, что выстрелила мужу в область в паха

10.03.2023 [Происшествия]

Устюженский районный суд вынес приговор в отношении 66-летней пенсионерки. Женщина признанной виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия.

Поздним вечером 4 ноября 2022 года в деревне Долоцкое Устюженского района женщина в ходе застолья поссорилась со своим мужем. В ходе ссоры супруга взяла хранившийся в шкафу и принадлежащий ей на законных основаниях бесствольный четырехзарядный пистолет самообороны ПБ-4-1 комплекса «ОСА» с заводским № И-004348 калибра 18×45мм, заряженный двумя патронами. Женина выстрелила супругу в область половых органов, причинив последнему тяжкий вред здоровью.

«В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину. Суду пояснила, что с потерпевшим вступила в брак два с половиной года назад. В тот вечер супруг начал к ней приставать с целью удовлетворения сексуальной потребности. Она была против этого, оттолкнула его, просила уйти. Взяв в шкафу заряженный пистолет, предупредила, что будет стрелять, хотела его напугать. Он думал, что она шутит. Однако она выстрелила в него один раз и попала в область паха, второй раз — в пол. После приезда скорой помощи и сотрудников полиции потерпевшему была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Неделю он употреблял спиртное, у него загноилась рана, его отвезли в больницу, где прооперировали. Не долечившись в стационаре, он уехал домой. Дома она оказывала ему медицинскую помощь. В это время супруг продолжал употреблять спиртное. Ему снова стало плохо, и его отвезли в больницу. На следующий день супруг скончался, причина смерти — воспаление легких», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком два года.

Тэги: супруги, выстрел, тяжкий вред здоровью

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