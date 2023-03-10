«Открытие Авто»: корейские бренды перестали доминировать на рынке авторитейла Северо-Запада

10.03.2023 [Новости компаний]

По итогам января, по данным официальной статистики, продажи автомобилей корейских брендов в регионах СЗФО сократились в десятки раз. Освободившуюся нишу, констатируют аналитики блока автобизнеса банка «Открытие», продолжают активно осваивать отечественные и китайские автопроизводители.

Продажи моделей Lada, конечно, сократились по сравнению с январем прошлого года, но не так драматично, как продажи конкурентов. Если в январе 2022 года на Северо-Западе было продано 1435 новых авто этой марки, то по итогам января 2023 года на 21% меньше — 1131 авто. Для сравнения, продажи KIA c уровня в 1491 авто упали до 205, а Hyuandai и вовсе рухнули c 1555 до 24.

Второе место по количеству проданных автомобилей в январе 2023 года на Северо-Западе занял китайский бренд Haval, который вместо 453 продал 632 автомобиля. Третье место занял Geely, которой вместо 276 автомобилей удалось продать в январе 377 машин. При этом в январских данных не учтены продажи одного из лидеров китайской тройки — компании Chery, которые предоставляют данные ежеквартально.

По оценке Марины Дембицкой, руководителя «Открытие Авто», в январе спрос на отечественные автомобили поддержала возобновленная программа льготного автокредитования, которая и останется драйвером роста авторынка и в ближайшей перспективе.

«В то же время неожиданно для многих участников рынка сократился на 300 тысяч рублей размер скидки по электромобилям, составив с января 625 тысяч рублей, — отметила Марина Дембицкая. –Несмотря на увеличение числа моделей с электродвигателями, это может помешать их реализации. Однако в целом планы отечественных автопроизводителей вполне реалистичны, и мы ожидаем увидеть рост февральских показателей продаж новых автомобилей относительно января».

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Тэги: автомобили, банк Открытие

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