В Вологде возбуждено уголовное дело по факту хищения денег у матери военнослужащего

Прокуратурой города Вологды направлено в суд уголовное дело по обвинению в совершении хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием у матери военнослужащего.

По версии следствия, обвиняемый совершил звонок потерпевшей и сообщил, что является офицером военной части, в которой служит ее сын. Также «офицер» рассказал, что сына заставляют подписать контракт и затем хотят отправить в зону СВО. Мужчина пообещал урегулировать вопрос с не отправлением ее сына в зону специальной военной операции, однако для этого необходимо в качестве вознаграждения перевести на банковский счет денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Потом женщине поступил второй звонок. Мужчина на том конце провода сообщил, что предыдущий разговор кто-то услышал и тому человеку тоже надо заплатить за молчание. В итоге женщина перевела мошеннику 100 000 рублей.

За совершение указанного преступления мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на длительный срок.