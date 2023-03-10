Жительница Великоустюгского района украла 35 тысяч рублей у своей бабушки

В Великоустюгском районе суд вынес приговор 44-летней местной жительнице, признанной виновной в краже.

Установлено, что инцидент произошёл 20 сентября 2022 года. Подсудимая приехала к бабушке в деревню за овощами и попросила ту принести воды.

«Оставшись в комнате одна, женщина обратила внимание на сумку, в ней оказались денежные средства в размере 35000 рублей. Пользуясь отсутствием бабушки, она забрала сумку с деньгами себе», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Женщина полностью признала вину и возместила потерпевшей ущерб. Осуждённой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.