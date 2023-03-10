В Вологодской области подвели итоги цифрового развития региона в 2022 году

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников провел рабочую встречу с вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» компании «Ростелеком» Александром Логиновым. Стороны подвели итоги цифрового развития региона в 2022 году и обсудили планы на 2023-й.

Александр Логинов рассказал о ходе реализации в Вологодской области второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0), предусматривающего появление современной мобильной связи в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. В этом году «Ростелеком» построил и запустил в эксплуатацию уже восемь базовых станций, выполнив работы с опережением графика. До конца 2023 года компания согласно адресному плану проекта обеспечит мобильной связью еще 18 населенных пунктов.

В тех случаях, когда населенный пункт не соответствует установленным критериям и не попадает в программу УЦН 2.0, но при этом в нем есть проблема с обеспеченностью услугами связи, решением может стать государственно-частное партнерство между «Ростелекомом», районными властями и правительством региона. По такой схеме в конце 2022 — начале 2023 гг. были построены три бесплатных публичных точки Wi-Fi в деревнях Кичменгско-Городецкого округа. Планируется, что проект будет продолжен и масштабирован на другие населенные пункты региона.

Вице-президент «Ростелекома» также рассказал о строительстве волоконно-оптических сетей в Вологодской области и подключении к широкополосному доступу домохозяйств региона.

Александр Логинов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»:

«„Ростелеком“ продолжает планомерно развивать собственную инфраструктуру на территории региона. В 2022 году в Вологодской области мы проложили более 50 км ВОЛС, обеспечили возможностью подключения услуг и цифровых сервисов более четырех тысяч домохозяйств, значительная часть из них — это новое жилье. В этом году работа продолжается, планируем подключить к нашей сети еще более шести тысяч домохозяйств».

Одной из наиболее значимых тем встречи стало использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в системе здравоохранения региона. «Ростелеком» разработал интеллектуальное решение, которое помогает диагностировать онкопатологии у пациентов. Применение современных технологийпозволяет на 30% повысить выявляемость рака на ранних стадиях*, что увеличивает шансы на эффективное лечение.

В рамках соглашения компании и регионального департамента здравоохранения будет проведен пилотный проект по выявлениюпатологий. Система с использованием технологий ИИ оценит около сотни реальных снимков КТ легких и поставит диагноз. Параллельно результаты компьютерной томографии проанализируют ведущие онкологи страны (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова).

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области:

«Новые технологии помогут выявлять онкологию быстрее и эффективнее, они повысят скорость принятия решений и постановки диагноза. Проект действительно очень важен для региона и страны в целом. Вологодская область готова рассматривать данный программный продукт уже на постоянной основе после успешной реализации в рамках пилота».

В ходе встречи стороны также обсудили возможности применения цифровых технологий для повышения безопасности дорожного движения. Кроме того, Александр Логинов и Олег Кувшинников договорились проработать вопрос размещения в Вологодской областирегионального центра обработки данных (ЦОД).

* По оценкам центра компетенций по цифровизации здравоохранения компании «Цифромед» на основе научных исследований и проведенных испытаний.