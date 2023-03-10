В Междуреченском районе осудили браконьера

10.03.2023 [Общество]

В Междуреченском районе суд вынес приговор 62-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконной охоте.

Установлено, что в один из дней в период с 15 по 26 января 2022 года подсудимый добыл самца лося вблизи деревни Елагино.

«Затем ободрал шкуру и разделил тушу на части. После скрылся с места преступления, а мясом животного распорядился по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сумма ущерба от его действий составила 80 тысяч рублей. Мужчина вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Тэги: браконьер, незаконная охота, лось, суд, приговор, исправительные работы

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