В Вологодской области доля китайских моделей на рынке новых авто достигла 65,1%, на рынке авто с пробегом — 3,4%. Таковы данные экспертов Авито Авто.

Эксперты проанализировали статистику по спросу и предложению новых автомобилей и авто с пробегом на платформе в январе–феврале 2023 года. По итогу анализа в прошедшие два месяца этого года доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе в Вологодской области достигла 65,1% (годом ранее показатель составлял 9,1%). Доля моделей китайских производителей в структуре предложения авто с пробегом на Авито Авто в регионе в январе–феврале 2023 года составила 3,4% (годом ранее показатель равнялся 3,1%).

Спрос на новые автомобили китайских брендов в Вологодской области по сравнению с прошлым годом вырос на 153%, а на автомобили китайских моделей с пробегом — на 7%. Средняя цена автомобилей с пробегом китайских моделей в регионе в январе–феврале 2023 года составила 600 000 рублей, а средняя цена новых китайских авто — 2 399 000 рублей.

Самой востребованной моделью из Поднебесной на рынке новых автомобилей в Вологодской области по итогам января-февраля 2023 года стала Haval Jolion со средней ценой в 1 899 000 рублей. На долю модели пришлось 20,5% от общего спроса на новые авто китайских производителей на Авито Авто в регионе.

Также в топ-3 самых популярных китайских моделей на рынке новых автомобилей в регионе вошли Chery Tiggo 4 Pro (средняя цена — 1 660 000 рублей, доля в структуре спроса на новые автомобили китайских брендов в регионе — 11,3%) и Chery Tiggo 8 Pro Max (средняя цена — 3 041 000 рублей, доля в структуре спроса на новые автомобили китайских брендов в регионе — 6,5%).

Рейтинг самых востребованных на рынке авто с пробегом китайских моделей в Вологодской области по итогам января-февраля 2023 года, согласно данным Авито Авто, возглавляет Chery Tiggo (T11). На долю модели пришлось 9,8% спроса на авто с пробегом китайских брендов на платформе в регионе.

Также в топ-3 самых популярных китайских моделей на рынке автомобилей с пробегом в регионе вошли Geely Emgrand EC7 с долей структуре спроса на китайские автомобили с пробегом в регионе в 9,5% и LIFAN Solano с долей структуре спроса на китайские автомобили с пробегом в регионе в 6,4%.