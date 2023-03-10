В Вологодской области доля китайских моделей на рынке новых авто достигла 65,1%

10.03.2023 [Экономика]

В Вологодской области доля китайских моделей на рынке новых авто достигла 65,1%, на рынке авто с пробегом — 3,4%. Таковы данные экспертов Авито Авто. 

Эксперты  проанализировали статистику по спросу и предложению новых автомобилей и авто с пробегом на платформе в январе–феврале 2023 года.  По итогу анализа в прошедшие два месяца этого года доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе в Вологодской области достигла 65,1% (годом ранее показатель составлял 9,1%). Доля моделей китайских производителей в структуре предложения авто с пробегом на Авито Авто в регионе в январе–феврале 2023 года составила 3,4% (годом ранее показатель равнялся 3,1%).

Спрос на новые автомобили китайских брендов в Вологодской области по сравнению с прошлым годом вырос на 153%, а на автомобили китайских моделей с пробегом — на 7%. Средняя цена автомобилей с пробегом китайских моделей в регионе в январе–феврале 2023 года составила 600 000 рублей, а средняя цена новых китайских авто — 2 399 000 рублей.

Самой востребованной моделью из Поднебесной на рынке новых автомобилей в Вологодской области по итогам января-февраля 2023 года стала Haval Jolion со средней ценой в 1 899 000 рублей. На долю модели пришлось 20,5% от общего спроса на новые авто китайских производителей на Авито Авто в регионе.

Также в топ-3 самых популярных китайских моделей на рынке новых автомобилей в регионе вошли Chery Tiggo 4 Pro (средняя цена — 1 660 000 рублей, доля в структуре спроса на новые автомобили китайских брендов в регионе — 11,3%) и Chery Tiggo 8 Pro Max (средняя цена — 3 041 000 рублей, доля в структуре спроса на новые автомобили китайских брендов в регионе — 6,5%).

Рейтинг самых востребованных на рынке авто с пробегом китайских моделей в Вологодской области по итогам января-февраля 2023 года, согласно данным Авито Авто, возглавляет Chery Tiggo (T11). На долю модели пришлось 9,8% спроса на авто с пробегом китайских брендов на платформе в регионе.

Также в топ-3 самых популярных китайских моделей на рынке автомобилей с пробегом в регионе вошли Geely Emgrand EC7 с долей структуре спроса на китайские автомобили с пробегом  в регионе в 9,5% и LIFAN Solano с долей структуре спроса на китайские автомобили с пробегом в регионе в  6,4%.

 

Тэги: авто, автомобили, продажи автомобилей

ТОП НЕДЕЛИ

Автомобиль насмерть сбил ребенка на улице Карла Маркса в Вологде
Водителя, насмерть сбившего ребенка в Вологде, задержали в Сямже
Пара из Череповца победила в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале Пятница
Депутата Вологодской городской думы Алексея Коновалова исключили из партии «Единая Россия»
Вологжанин чуть не лишился имущества после нецелевого использования древесины
В ходе СВО погиб житель Вологды
Дом социального обслуживания для престарелых построят в Вологодской области за 1,3 млрд
В зоне СВО погиб военнослужащий из Грязовца
Влюбленная пара из Череповца сыграет свадьбу в эфире телеканала
В Вологде ночью горело производственное помещение на улице Чернышевского

Похожие новости

Программа льготного автокредитования банка «Открытие» признана одной из лучших на рынке по итогам октября

Банк «Открытие» вошел в тройку банков с лучшими условиями по программе льготного автокредитования в октябре 2022 года, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру»

854
0

Фильм о том, как самому организовать путешествие на автомобиле по достопримечательностям региона, вышел в Вологодской области

Это фильм о туристическом маршруте «60-я параллель»

1987
0

В апреле автомобильный рынок просел на 78,5%

С начала года продажи автомобилей Lada сократились в два раза

1026
0

С начала года на улицах Череповца обнаружили около 300 брошенных авто

Только у 200 из них удалось найти хозяев с помощью ГИБДД

1421
0

В Череповце полицейские блокировали колонну автомобилей, ехавших с нарушением ПДД

Составлено более сотни протоколов об административных правонарушениях

7338
0

В Вологде спасатели достали утонувший в реке автомобиль

По данным пресс-службы ведомства, машина числилась в угоне

3421
0

В Вологде на Пошехонском шоссе иномарка вылетела в кювет и загорелась

Водитель, спасаясь, выбрался из машины через окно

9959
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Женщина погибла при пожаре в Вологодском округе
В Вологодской области доля китайских моделей на рынке новых авто достигла 65,1%
УМВД России по Вологодской области возглавит полковник из Татарстана Павел Серов
Роструд указал на незаконность удержаний с работников денежных средств в поддержку СВО
В Вологодской области в грецких орехах нашли кишечную палочку и плесневые грибы
Воспитанник вологодского футбола подписал контракт с московским «Спартаком»
В зоне СВО погиб житель Кичменгско-Городецкого округа
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

3819
0
09.03.2023 [БлогоVO]

Как выглядит кабина снегоуборочного вагона

338
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

931
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика