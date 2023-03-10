УМВД России по Вологодской области возглавит полковник из Татарстана Павел Серов

10.03.2023 [Общество]

УМВД России по Вологодской области возглавит полковник полиции Павел Серов. Об этом сообщает портал Вологда-поиск, со ссылкой на собственные источники.

По данным издания нового руководителя УМВД по Вологодской области должны представить уже сегодня 10 марта. Ранее Павел Серов занимал должность заместителя начальника полиции МАД республики Татарстан по оперативной работе.

Полковник служит на руководящих должностях МВД с 1999 года, в 2017 году был назначен на должность заместителя начальника полиции Республики Татарстан по оперативной работе. Награжден государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами МВД России и МВД Республики Татарстан, а также государственными наградами Республики Татарстан.

Тэги: УМВД, кадровые решения, руководители

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