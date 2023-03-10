В Вологодской области в грецких орехах нашли кишечную палочку и плесневые грибы

10.03.2023 [Общество]

Покупателю не понравились грецкие орехи. И не зря.

В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах обратился гражданин. Он купил грецкие орехи, но запах и вкус оказались неприятными, а во рту после употребления орехов появилось ощущение жжения.

«После запроса территориального отдела компания-продавец провела исследование товара на бактериологические показатели в аккредитованной лаборатории ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области“. В результате были обнаружены бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) и плесневые грибы. Товар был снят с реализации, а компании-продавцу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — сообщают в Роспотребнадзоре по Вологодской области.

Орехи были произведены ООО «Комрон» в Санкт-Петербурге. Информация об инциденте была направлена в Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу, которое, в свою очередь, объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований производителю.

Тэги: грецкие орехи, некачественный товар

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