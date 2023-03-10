Воспитанник вологодского футбола подписал контракт с московским «Спартаком»

10.03.2023 [Спорт]

Воспитанник вологодского футбола подписал контракт с московским «Спартаком»

Егор Комельков, который начинал свой путь в футболе в Вологде, первые тренеры были Артём Смолин и Дмитрий Жиобакас, ещё в 2019 году отправился в «Академию Фёдора Черенкова» в Москве, где и продолжил оттачивать свое футбольное мастерство.

В 2020 году вологжанин стал лучшим бомбардиром первенства «Золотое кольцо», а 2021-м — вице-чемпионом России в составе «Спартака-2007». В том же году был вызван в юношескую сборную России.

Сегодня Егор, в числе других воспитанников академии «Спартака», подписал свой первый профессиональный контракт с «красно-белой» командой.

Тэги: Футбол

ТОП НЕДЕЛИ

Автомобиль насмерть сбил ребенка на улице Карла Маркса в Вологде
Водителя, насмерть сбившего ребенка в Вологде, задержали в Сямже
Пара из Череповца победила в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале Пятница
Депутата Вологодской городской думы Алексея Коновалова исключили из партии «Единая Россия»
Вологжанин чуть не лишился имущества после нецелевого использования древесины
В ходе СВО погиб житель Вологды
Дом социального обслуживания для престарелых построят в Вологодской области за 1,3 млрд
В зоне СВО погиб военнослужащий из Грязовца
Влюбленная пара из Череповца сыграет свадьбу в эфире телеканала
В Вологде ночью горело производственное помещение на улице Чернышевского

Похожие новости

Вологжанина назначили резервным судьей на матч Чемпионата России по футболу

Игра между ФК «Ростов» и московским «Локомотивом» начнется 4 марта в 19:30

1062
0

В Вологде осудили футбольного болельщика, который оскорбил полицейского

Его приговорили к 120 часам обязательных работ и обязали выплатить потерпевшему 15 тысяч рублей

1103
0

Лев Потапов пополнил ряды вологодского «Динамо»

Лев Потапов родился в Йошкар-Оле

1491
0

Голкипер команды Медиалиги «Reality Джуси» присоединился к вологодскому «Динамо»

Ранее Джус уже проходил сборы с «Динамо»

917
0

Экс-нападающий московского «Спартака» пополнил ряды вологодского «Динамо»

В Вологде 20-летний форвард будет играть под 7-м номером до конца сезона 2022/23

1203
0

«Динамо Вологда» может провести ближайшие матчи на выезде

Речь идёт об играх первого круга второй части чемпионата Второй лиги

1598
0

Футбольный клуб «Динамо» Вологда представил первого новичка текущего межсезонья

Текущая стоимость полузащитника 100 тыс €

1238
0

Футбольный клуб «Олимп» из посёлка Майский Вологодского округа получил статус Детского футбольного центра

Наличие статуса позволяет школам получать методическую, организационную и финансовую поддержку со стороны РФС

1360
0

Состав футбольного клуба «Динамо» Вологда подорожал почти в два раза

Летом состав «Динамо» Вологда оценивался в 716 тыс. евро. Сейчас же состав вологжан вырос и оценивается в 1 млн. 360 тыс. евро

1393
0

Вологодское «Динамо» 11 декабря проведёт встречу с болельщиками

Вход на встречу по предварительной записи

905
0

Вологодское «Динамо» узнало соперников весенней части сезона Чемпионата России

Окончательный состав участников стал известен накануне

1089
0

ФК «Череповец завоевал бронзу на соревнованиях в Астрахани

Итоговый турнир кубка России по футболу среди любительских команд третьей лиги завершился 12 ноября

1372
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Женщина погибла при пожаре в Вологодском округе
В Вологодской области доля китайских моделей на рынке новых авто достигла 65,1%
УМВД России по Вологодской области возглавит полковник из Татарстана Павел Серов
Роструд указал на незаконность удержаний с работников денежных средств в поддержку СВО
В Вологодской области в грецких орехах нашли кишечную палочку и плесневые грибы
Воспитанник вологодского футбола подписал контракт с московским «Спартаком»
В зоне СВО погиб житель Кичменгско-Городецкого округа
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

3818
0
09.03.2023 [БлогоVO]

Как выглядит кабина снегоуборочного вагона

338
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

931
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика