Воспитанник вологодского футбола подписал контракт с московским «Спартаком»
Егор Комельков, который начинал свой путь в футболе в Вологде, первые тренеры были Артём Смолин и Дмитрий Жиобакас, ещё в 2019 году отправился в «Академию Фёдора Черенкова» в Москве, где и продолжил оттачивать свое футбольное мастерство.
В 2020 году вологжанин стал лучшим бомбардиром первенства «Золотое кольцо», а 2021-м — вице-чемпионом России в составе «Спартака-2007». В том же году был вызван в юношескую сборную России.
Сегодня Егор, в числе других воспитанников академии «Спартака», подписал свой первый профессиональный контракт с «красно-белой» командой.
Воспитанник вологодского футбола подписал контракт с московским «Спартаком»
Воспитанник вологодского футбола подписал контракт с московским «Спартаком»
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