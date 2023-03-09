В Вожеге по факту гибели работника при обрушении здания возбуждено уголовное дело

09.03.2023 [Происшествия]

Харовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области по факту обрушения здания возбуждено уголовное дело. В результате ЧП погиб человек. Здание обрушилось на территории компании, которая занимается производством пиломатериалов.

«По данным следствия, около 14 часов 9 марта 2023 года под тяжестью снега обрушилась конструкция металлического ангара на территории производственной организации в п. Вожега, внутри которого разнорабочие выполняли сортировку пиломатериала. В результате обрушения двое мужчин, 33 и 43 лет, травмированы. В настоящее время пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается медицинская помощь. Третий мужчина, 49 лет, от полученных повреждений скончался на месте», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области. 

В настоящее время следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления тяжести вреда здоровью пострадавших и причины смерти погибшего назначены судебно-медицинские экспертизы. Сотрудники территориального следственного отдела продолжают работу на месте происшествия.   

Тэги: уголовное, дело, погиб человек
фото СУ СК РФ по Вологодской области

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