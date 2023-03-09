В Вологде появился сервис для тех, кто отправляет много посылок

Хорошие новости для тех, кто отправляет много посылок. Теперь вы можете экономить до 27% при отправке посылок и в 2,5 раза сократить время на их оформление, потому что Boxberry запустила «Логистер»!

Что такое «Логистер»?

Это сервис для физических лиц, которые отправляют более трёх посылок в месяц. Зарегистрироваться в сервисе можно по номеру телефона.

Здесь можно одновременно создавать несколько посылок и автоматически формировать накладные на основе ранее введенных данных. Система позволяет вносить и запоминает размеры собственной упаковки, если стандартная упаковка Boxberry не подходит по размеру для отправляемого груза.

В личном кабинете добавлена функция «Включить магазин», позволяющая создавать карточки с описанием и стоимостью товаров. Ссылку на магазин можно размещать в социальных сетях или отправлять напрямую покупателю, который сможет увидеть весь перечень товаров и выбрать необходимый. Накладная формируется автоматически на основе данных, которые вносит покупатель. Вам остается только передать посылку на доставку.

Отправляйте больше и экономьте

В «Логистере» действует программа лояльности. Минимальная скидка на отправку посылок предоставляется уже после трёх отправок и составляет 18%, максимальная экономия — 27%. Скидка и условия её получения видны в личном кабинете.

Особое отношение

Каждого пользователя сопровождает персональный менеджер. Он помогает оперативно решать любые вопросы — организовать курьерский забор, заказать нужное отправителю количество упаковки в конкретном отделении, договориться об ускоренном приеме отправления и т. д.

Куда можно отправить посылку

Boxberry доставляет посылки физических лиц в 4265 отделения в 645 городах России, а также в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армению, Таджикистан и Узбекистан.

http://bit.ly/3ZH6Ayh

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