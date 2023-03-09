Дачного вора нашли в Верховажском районе по остаткам самокрутки на месте преступления

09.03.2023 [Происшествия]

Серию дачных краж раскрыли полицейские в Верховажском районе. Эксперты-криминалисты полиции установили подозреваемого по остаткам самокрутки, оставленной на месте преступления.

В МО МВД России «Верховажский» обратилось несколько жителей Новой Деревни. Они сообщили полицейским, что на их дачах орудует вор. Неизвестный забрался в дома-дачи, которые пустовали в зимний период. Об этом свидетельствовали следы на снегу.

«Сотрудники следственно-оперативной группы полиции установили, что в эти дома действительно были совершены проникновения, а из помещений пропали предметы быта, одежда и оборудование. Примечательно, что злоумышленник срезал даже домашнюю электропроводку. При изучении мест краж эксперты-криминалисты изъяли следы обуви, отпечатки пальцев, а также несколько окурков и самокрутку из газетной бумаги, оставленных предполагаемым злоумышленником. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. На него указывал ряд косвенных улик. Однако мужчина 2000 г. р. отрицал свою вину. Чтобы доказать его причастность к совершению краж, полицейские провели несколько экспертиз», — рассказали в пресс-службе УМВД по Вологодской области. 

Эксперт-криминалист изучил биологические следы на окурках и заметил интересную закономерность. Согласно биологической экспертизе табак в самокрутках использовался дважды, причем разными людьми. Тогда возникло предположение, что злоумышленников было двое, однако это противоречило оставленным следам обуви, которые свидетельствовали, что кражи совершал один человек.

«Экспертиза ДНК указала на причастность задержанного. Как оказалось, второй биологический след принадлежал его отцу, чьи окурки собрал сын перед тем как пойти на преступление. Благодаря кропотливой работе эксперта-криминалиста удалось установить причастность задержанного к совершению серии краж»

В настоящее время следователи МО МВД России «Верховажский» объединили три уголовных дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» в одно производство. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Тэги: кража, экспертиза, полиция

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