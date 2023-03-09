В Великом Устюге подростки уничтожили автобусную остановку

Вечером 8 марта в Великом Устюге компания из трех подростков разгромила остановку у гимназии. Об этом на своей странице в соцсетях написал глава Великоустюгского округа Александр Кузьмин.



«Остановочный павильон у гимназии минувшим вечером пал от натиска компании молодых людей. С сигаретами в зубах и, по всей видимости, ветром в головах, ребята разломали металлическую конструкцию. Задаваться вопросом «зачем?» не стану. Риторический. Хорошо хоть не покалечились», - сообщил Александр Кузьмин.



Сейчас остановочный павильон уже ремонтируют.