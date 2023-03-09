Вечером 8 марта в Великом Устюге компания из трех подростков разгромила остановку у гимназии. Об этом на своей странице в соцсетях написал глава Великоустюгского округа Александр Кузьмин.
«Остановочный павильон у гимназии минувшим вечером пал от натиска компании молодых людей. С сигаретами в зубах и, по всей видимости, ветром в головах, ребята разломали металлическую конструкцию. Задаваться вопросом «зачем?» не стану. Риторический. Хорошо хоть не покалечились», - сообщил Александр Кузьмин.
Сейчас остановочный павильон уже ремонтируют.
В Великом Устюге подростки уничтожили автобусную остановку
Вечером 8 марта в Великом Устюге компания из трех подростков разгромила остановку у гимназии. Об этом на своей странице в соцсетях написал глава Великоустюгского округа Александр Кузьмин.
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