В Череповце неизвестные похитили и зарезали собаку

09.03.2023 [Общество]

На улице Белинского в Череповце неизвестные зарезали собаку в ночь с 6 на 7 марта. 

Пса Кубика с ножевым ранением в шею нашли у железнодорожного перехода. Собака была еще жива.

«Он там лежал и скулил от боли. Собаку экстренно доставили в ветклинику. К сожалению, спасти его не удалось, он потерял слишком много крови. Кубика, его еще называли Мишкой, знали все местные жители. Он жил в будке у забора одного из предприятий. Часто приходил в местный интернат. Ему там открывали ворота, кормили. Пес старенький, очень добрый, безобидный, адекватный и осторожный. Кому собака могла помешать, непонятно. Мы выезжали на место, искали камеры видеонаблюдения, но их там нет. Сейчас разыскиваем свидетелей, чтобы написать заявление в полицию», — рассказала волонтер Наталья Холодная.

Информацию о происшествии можно сообщить по номеру +7 981 436-81-75.
 

Тэги: собаки, жестокое обращение с животными

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