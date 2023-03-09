Бесплатные показы короткометражных мультфильмов Российского фестиваля анимационного кино пройдут в Вологде с 15 по 19 марта

Бесплатные показы новых короткометражных мультфильмов конкурсной программы 27-го Открытого российского фестиваля анимационного кино пройдут в Вологде с 15 по 19 марта.

– Зрителям будут продемонстрированы анимационные фильмы киностудий «Петербург», «Рики», «Союзмультфильм», «Мастер-Фильм», «Юпитер-XXI», «Аэроплан», «Пилот» Александра Татарского, «АНИМОС», «Пчела», «Шаровая молния», «ШАР», «Кино-Арт», «СНЕГА», «Урал-Синема», «А-фильм», «Ред Карпет», «М.И.Р», «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов», «Студия З», – говорится в анонсе мероприятия.

Важной частью Всероссийской акции «Открытая премьера», в рамках которой пройдут показы, является зрительское голосование за лучший фильм фестиваля. Помимо Вологды фестивальные кинопоказы состоятся в 600 киноцентрах многих регионов России.

Итоги зрительского голосования будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля 19 марта в Суздале, где победители получат приз зрительских симпатий от всей страны.

Открытый российский фестиваль анимационного кино ежегодно проводится в марте при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и является главным профессиональным смотром отечественной мультипликации.

Жители Вологодской области смогут посмотреть анимационные короткометражки в кинозале «1000&1 фильм» в Вологде, в городском культурно-досуговом центре «Единение» в Череповце, в районном доме культуры поселка Шексна, а также в центре культурного развития в Бабаево.

Программа бесплатных показов анимационного кино Всероссийской акции «Открытая премьера», Вологда, 15-19 марта

15 марта. 12.00, 14.00, 16.00. (0+)

«Считалочка Осьминога» («Космический Доктор Кот»), реж. П.Тарасов, 2 мин. 18 сек., Россия, 2020 г.

«Рога и копыта» («Ладушки 4.0»), реж. Е.Серегина, 4 мин. 05 сек., Россия, 2022 г.

«Злюка» («Ладушки 4.0»), реж.Т.Чернилевская, 4 мин. 13 сек., Россия, 2022 г.

«Балаган» («Азбука дружбы народов со Смешариками»), реж. Е. Штурмак, 3 мин. 12 сек., Россия, 2022 г.

«Приятные сюрпризы» («Тима и Тома 3»), реж. А. Бахурин, 5 мин. 09 сек., Россия, 2022 г.

«Ушки для Ушарика» («Малышарики идут в детский сад»), реж. М. Мошкова, 5 мин. 09 сек., Россия, 2022 г.

«Хочу летать» («Забезу. Уши с хвостиком»), реж. З. Мартышкин, 5 мин. 30 сек., Россия, 2021 г.

«Яйцо с сюрпризом» («Забезу. Уши с хвостиком»), реж. З. Мартышкин, 5 мин. 30 сек., Россия, 2021 г.

«ПреКрасная шапочка-4» (фильмы-сюжеты: Три поросенка, Алладин, Гуси-лебеди, Колобок), реж. Д. Кузьмин, В.Ткач, 26 мин., Россия, 2020 г

16 марта. 12.00, 14.00, 16.00. (0+)

«Фонарик» (Анимационный сериал «Енотки»), режиссер-пост. С. Тугайбей, реж. серии А. Золотарева, 7 мин., Россия, 2022 г.

«Карандаш» (Анимационный сериал «Енотки»), режиссер-пост. А. Соловьева, реж. серии Е. Иовлева, Т. Викулина, 7 мин., Россия, 2022 г.

«Фантазеры» (Анимационный сериал «Зебра в клеточку»), выпуск. реж. М. Куликов, реж. серии Т. Чернилевская, 6 мин.30 сек., Россия, 2022 г.

«Профессионалы» (Анимационный сериал «Зебра в клеточку»), выпуск. реж. М. Куликов, реж. серии В. Тикунова, 6 мин.30 сек., Россия, 2022 г.

«Дыра в небе» (Анимационный сериал «Умка»), выпуск. реж. Т. Киселёва, реж. серии Д. Воропай, 7 мин., Россия, 2022 г.

«Машинка с секретом» (Анимационный сериал «Оранжевая корова»), выпуск. реж. М. Конева, реж. серии Т. Чернилевская, 6 мин.30 сек., Россия, 2021 г.

«Пузыри» (Анимационный сериал «Чуч-мяуч»), выпуск. реж. Е. Савчук, реж. серии А. Воронина, 7 мин., Россия, 2022 г.

«Апельсин» («Веселая карусель-52»), реж. М.Якушина, 3 мин., 4 сек., Россия, 2022 г.

«После нас» (Мини-сериал «Мал, да удал!»), реж. С. Струсовский, 6 мин. 30 сек., Россия, 2022 г.

«Крылья для друга» («Веселая карусель-51»), реж. М. Алдашин, К. Арефьев, 3 мин., Россия, 2022 г.

«Тучкины Штучки» (Альманах «Серебряный век»), реж. Е. Скворцова, 2 мин., Россия, 2021 г.

17 марта. 12.00, 14.00, 16.00. (6+)

«Шигирская байка», реж. Д. Сильницкая, 6 мин., Россия, 2021 г.

«Добрый богатырь Эртэ» («Гора самоцветов»), реж. А. Почивалов,13 мин. 40 сек., Россия, 2022 г.

«Дикие соседи», реж. Д. Зимина, 10 мин., Россия, 2021 г.

«Зимний вечер», реж. П. Федорова, 5 мин., Россия, 2022 г.

«Братья Гавв», реж. В. Толбина, 26 мин., Россия, 2021 г.

18 марта. 12.00, 14.00, 16.00. (6+)

«ТШШШ!», реж. Н. Бисярина, 7 мин., Россия, 2021 г.

«День большой стирки» (Анимационный альманах «Ф.Е.Р.М.А»), реж. Н. Мубинов, 11 мин. 51 сек., Россия, 2022 г.

«Ханна Леви Вроман. Поезд» («Детский Альбом. XXI век»), реж. А. Ленкин, 3 мин. 24 сек., Россия, 2022 г.

«Стрела» (по мотивам якутской народной сказки «Девушка-хвощинка»), реж. Г. Малышев, 13 мин., Россия, 2022 г.

«Клад» (Анимационный альманах «Фломастер-3»), реж. Е. Фадеев, 4 мин., Россия, 2022 г.

«Воробей Чирк» (по мотивам рассказа Д.Н.Мамина-Сибиряка «Старый воробей»), реж. П.Закревский, 13 мин., Россия, 2022 г.

«Пингвины», реж. А. Соколова, 5 мин. 05 сек., Россия, 2022 г.

«Песенка эскимоса» (анимационный музыкальный альманах «МУЛЬТИПЕЛКИ», вып.№4), реж. С. Голубков, 3 мин. 25 сек., Россия, 2022 г.

19 марта. 12.00, 14.00, 16.00. (12+)

«Без земли» (киноальманах «Зеркало» № 6»), реж. Т. Ильина, 9 мин. 23 сек., Россия, 2022 г.

«Воробышек», реж. К. Кравченко, 7 мин. 27 сек., Россия, 2019 г.

«Галочка» («Светлые души»), реж. Н. Лисовец, 3 мин. 47 сек., Россия, 2021 г.

«Неправильный коврик» (Анимационный альманах «Звездопад-8»), реж. И. Максимов, 5 мин., Россия, 2022 г.

«Орешник» (Анимационный альманах «Солнечный ветер»), реж. А. Достаевская, 4 мин. 24 сек., Россия, 2022 г.

«Темная сторона» («Темная сторона Луны»), реж. С. Ушаков, 8 мин., Россия, 2022 г.

«Чудесные лапоточки» («Гора самоцветов»), реж. А. Смирнов, В. Телегин, 12 мин. 25 сек., Россия, 2022 г.

«Музыка летней ночи», реж. А. Васильев, 13 мин. 41 сек., Россия, 2021 г.

«Большая любовь», реж. Р. Шарафутдинов, 6 мин. 08 сек., Россия, 2022 г.

«Лесной олень» (анимационный музыкальный альманах «МУЛЬТИПЕЛКИ», вып.№4), реж. Н. Грофпель,3 мин. 48 сек., Россия, 2022 г.

Показы пройдут с 15 по 19 марта в кинозале «1000&1 фильм» по адресу: Вологда Гагарина, 6а. Справки по телефонам: (8172) 52-06-66, 52-06-81.

Вход свободный.