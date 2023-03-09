Бесплатные показы короткометражных мультфильмов Российского фестиваля анимационного кино пройдут в Вологде с 15 по 19 марта

Бесплатные показы новых короткометражных мультфильмов конкурсной программы 27-го Открытого российского фестиваля анимационного кино пройдут в Вологде с 15 по 19 марта.
– Зрителям будут продемонстрированы анимационные фильмы киностудий «Петербург», «Рики», «Союзмультфильм», «Мастер-Фильм», «Юпитер-XXI», «Аэроплан», «Пилот» Александра Татарского, «АНИМОС», «Пчела», «Шаровая молния», «ШАР», «Кино-Арт», «СНЕГА», «Урал-Синема», «А-фильм», «Ред Карпет», «М.И.Р», «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов», «Студия З», – говорится в анонсе мероприятия.
Важной частью Всероссийской акции «Открытая премьера», в рамках которой пройдут показы, является зрительское голосование за лучший фильм фестиваля. Помимо Вологды фестивальные кинопоказы состоятся в 600 киноцентрах многих регионов России.
Итоги зрительского голосования будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля 19 марта в Суздале, где победители получат приз зрительских симпатий от всей страны.
Открытый российский фестиваль анимационного кино ежегодно проводится в марте при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и является главным профессиональным смотром отечественной мультипликации.
Жители Вологодской области смогут посмотреть анимационные короткометражки в кинозале «1000&1 фильм» в Вологде, в городском культурно-досуговом центре «Единение» в Череповце, в районном доме культуры поселка Шексна, а также в центре культурного развития в Бабаево.
Программа бесплатных показов анимационного кино Всероссийской акции «Открытая премьера», Вологда, 15-19 марта
15 марта. 12.00, 14.00, 16.00. (0+)
- «Считалочка Осьминога» («Космический Доктор Кот»), реж. П.Тарасов, 2 мин. 18 сек., Россия, 2020 г.
- «Рога и копыта» («Ладушки 4.0»), реж. Е.Серегина, 4 мин. 05 сек., Россия, 2022 г.
- «Злюка» («Ладушки 4.0»), реж.Т.Чернилевская, 4 мин. 13 сек., Россия, 2022 г.
- «Балаган» («Азбука дружбы народов со Смешариками»), реж. Е. Штурмак, 3 мин. 12 сек., Россия, 2022 г.
- «Приятные сюрпризы» («Тима и Тома 3»), реж. А. Бахурин, 5 мин. 09 сек., Россия, 2022 г.
- «Ушки для Ушарика» («Малышарики идут в детский сад»), реж. М. Мошкова, 5 мин. 09 сек., Россия, 2022 г.
- «Хочу летать» («Забезу. Уши с хвостиком»), реж. З. Мартышкин, 5 мин. 30 сек., Россия, 2021 г.
- «Яйцо с сюрпризом» («Забезу. Уши с хвостиком»), реж. З. Мартышкин, 5 мин. 30 сек., Россия, 2021 г.
- «ПреКрасная шапочка-4» (фильмы-сюжеты: Три поросенка, Алладин, Гуси-лебеди, Колобок), реж. Д. Кузьмин, В.Ткач, 26 мин., Россия, 2020 г
16 марта. 12.00, 14.00, 16.00. (0+)
- «Фонарик» (Анимационный сериал «Енотки»), режиссер-пост. С. Тугайбей, реж. серии А. Золотарева, 7 мин., Россия, 2022 г.
- «Карандаш» (Анимационный сериал «Енотки»), режиссер-пост. А. Соловьева, реж. серии Е. Иовлева, Т. Викулина, 7 мин., Россия, 2022 г.
- «Фантазеры» (Анимационный сериал «Зебра в клеточку»), выпуск. реж. М. Куликов, реж. серии Т. Чернилевская, 6 мин.30 сек., Россия, 2022 г.
- «Профессионалы» (Анимационный сериал «Зебра в клеточку»), выпуск. реж. М. Куликов, реж. серии В. Тикунова, 6 мин.30 сек., Россия, 2022 г.
- «Дыра в небе» (Анимационный сериал «Умка»), выпуск. реж. Т. Киселёва, реж. серии Д. Воропай, 7 мин., Россия, 2022 г.
- «Машинка с секретом» (Анимационный сериал «Оранжевая корова»), выпуск. реж. М. Конева, реж. серии Т. Чернилевская, 6 мин.30 сек., Россия, 2021 г.
- «Пузыри» (Анимационный сериал «Чуч-мяуч»), выпуск. реж. Е. Савчук, реж. серии А. Воронина, 7 мин., Россия, 2022 г.
- «Апельсин» («Веселая карусель-52»), реж. М.Якушина, 3 мин., 4 сек., Россия, 2022 г.
- «После нас» (Мини-сериал «Мал, да удал!»), реж. С. Струсовский, 6 мин. 30 сек., Россия, 2022 г.
- «Крылья для друга» («Веселая карусель-51»), реж. М. Алдашин, К. Арефьев, 3 мин., Россия, 2022 г.
- «Тучкины Штучки» (Альманах «Серебряный век»), реж. Е. Скворцова, 2 мин., Россия, 2021 г.
17 марта. 12.00, 14.00, 16.00. (6+)
- «Шигирская байка», реж. Д. Сильницкая, 6 мин., Россия, 2021 г.
- «Добрый богатырь Эртэ» («Гора самоцветов»), реж. А. Почивалов,13 мин. 40 сек., Россия, 2022 г.
- «Дикие соседи», реж. Д. Зимина, 10 мин., Россия, 2021 г.
- «Зимний вечер», реж. П. Федорова, 5 мин., Россия, 2022 г.
- «Братья Гавв», реж. В. Толбина, 26 мин., Россия, 2021 г.
18 марта. 12.00, 14.00, 16.00. (6+)
- «ТШШШ!», реж. Н. Бисярина, 7 мин., Россия, 2021 г.
- «День большой стирки» (Анимационный альманах «Ф.Е.Р.М.А»), реж. Н. Мубинов, 11 мин. 51 сек., Россия, 2022 г.
- «Ханна Леви Вроман. Поезд» («Детский Альбом. XXI век»), реж. А. Ленкин, 3 мин. 24 сек., Россия, 2022 г.
- «Стрела» (по мотивам якутской народной сказки «Девушка-хвощинка»), реж. Г. Малышев, 13 мин., Россия, 2022 г.
- «Клад» (Анимационный альманах «Фломастер-3»), реж. Е. Фадеев, 4 мин., Россия, 2022 г.
- «Воробей Чирк» (по мотивам рассказа Д.Н.Мамина-Сибиряка «Старый воробей»), реж. П.Закревский, 13 мин., Россия, 2022 г.
- «Пингвины», реж. А. Соколова, 5 мин. 05 сек., Россия, 2022 г.
- «Песенка эскимоса» (анимационный музыкальный альманах «МУЛЬТИПЕЛКИ», вып.№4), реж. С. Голубков, 3 мин. 25 сек., Россия, 2022 г.
19 марта. 12.00, 14.00, 16.00. (12+)
- «Без земли» (киноальманах «Зеркало» № 6»), реж. Т. Ильина, 9 мин. 23 сек., Россия, 2022 г.
- «Воробышек», реж. К. Кравченко, 7 мин. 27 сек., Россия, 2019 г.
- «Галочка» («Светлые души»), реж. Н. Лисовец, 3 мин. 47 сек., Россия, 2021 г.
- «Неправильный коврик» (Анимационный альманах «Звездопад-8»), реж. И. Максимов, 5 мин., Россия, 2022 г.
- «Орешник» (Анимационный альманах «Солнечный ветер»), реж. А. Достаевская, 4 мин. 24 сек., Россия, 2022 г.
- «Темная сторона» («Темная сторона Луны»), реж. С. Ушаков, 8 мин., Россия, 2022 г.
- «Чудесные лапоточки» («Гора самоцветов»), реж. А. Смирнов, В. Телегин, 12 мин. 25 сек., Россия, 2022 г.
- «Музыка летней ночи», реж. А. Васильев, 13 мин. 41 сек., Россия, 2021 г.
- «Большая любовь», реж. Р. Шарафутдинов, 6 мин. 08 сек., Россия, 2022 г.
- «Лесной олень» (анимационный музыкальный альманах «МУЛЬТИПЕЛКИ», вып.№4), реж. Н. Грофпель,3 мин. 48 сек., Россия, 2022 г.
Показы пройдут с 15 по 19 марта в кинозале «1000&1 фильм» по адресу: Вологда Гагарина, 6а. Справки по телефонам: (8172) 52-06-66, 52-06-81.
Вход свободный.