Мэр города Вологды расскажет о своей профессии в Вологодской областной библиотеке 16 марта

09.03.2023 [Общество]

Вологодская областная библиотека им. И. В. Бабушкина приглашает молодых людей поговорить с Сергеем Воропановым, в рамках проекта «Библиотека Профессий».

Мероприятие пройдет в четверг, 16 марта, по адресу: М. Ульяновой 1, конференц-зал (3 этаж).

Начало встречи в 15:30.

Сбор участников в 15.00

«С 24 ноября 2017 года Сергей Воропанов —  мэр города Вологды. В рамках беседы он расскажет молодым вологжанам о своем профессиональном пути и о сложностях управления городом, а также ответит на вопросы слушателей и даст советы подрастающему поколению», — поясняют организаторы меропрития. 

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию.

«Библиотека Профессий» — цикл встреч с представителями различных специальностей в формате стендапа.

Возрастных ограничений нет. 

 

 

Тэги: стендап, профессии, мэр

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