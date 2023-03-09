В Вологодском округе у рейсового автобуса на ходу отвалилось два колеса

09.03.2023 [Общество]

У совершавшего рейс автобуса в Федотово Вологодского округа отвалились два колеса. Об этом написали подписчики группы «Федотово рулит». В ходе аварии никто не пострадал, но по словам очевидцев уже через три часа автобус вновь был на линии.  

«ОТВАЛИЛОСЬ ДВА КОЛЕСА. Все живы. Но! В момент, когда колеса слетели, автобус следовал по опасному участку дороги, а именно пересекал мост на въезде в Стризнево. Повезло, что автобус не откинуло на обочину, а глядишь и в реку», — написал пассажир пресловутого автобуса Илья Всеволодов.

«Уважаемые перевозчики, не думайте, что люди будут молчать. Не дрова возите, да и дрова на трех колесах не увезешь. Вы ставите под угрозу жизнь и здоровье ваших пассажиров, к тому же детей. Я надеюсь, что примутся определенные меры по устранению таких ситуаций, и маршрут станет комфортным и безопасным», — добавил Илья.

Тэги: автобусы, колеса

ТОП НЕДЕЛИ

Автомобиль насмерть сбил ребенка на улице Карла Маркса в Вологде
В Вологде началось строительство третьей очереди завода по производству ультразвукового оборудования
Водителя, насмерть сбившего ребенка в Вологде, задержали в Сямже
Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям
В Череповце хоронят двоих участников специальной военной операции
Депутата Вологодской городской думы Алексея Коновалова исключили из партии «Единая Россия»
Дом социального обслуживания для престарелых построят в Вологодской области за 1,3 млрд
Влюбленная пара из Череповца сыграет свадьбу в эфире телеканала
В зоне СВО погиб военнослужащий из Грязовца
В Вологде ночью горело производственное помещение на улице Чернышевского

Похожие новости

Со 2 марта из Вологды можно будет доехать на автобусе в Северодвинск и Архангельск

Из Вологды автобусы станут отправляться каждый четверг в 8 часов утра

2515
0

В Череповце рассказали, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают водители автобусов

Тринадцать водителей разговаривали по телефону во время движения, трое проехали на красный, столько же не пропустили пешеходов

683
0

В Череповце запустят автобусы в Тверь и Углич

Спрос есть

742
0

В Череповце из старого ЛиАЗа сделают музей

Восстановлением автобуса сейчас занимаются специалисты автоколонны

937
0

Вологжанка сломала руку в автобусе, но вместо помощи ей предложили отказаться от претензий

Водитель на год лишен прав

1296
0

В Вологде определен поставщик 19 новых автобусов

Автобусы изготовлены на волжском заводе «Волгабас Групп»

1842
0

В Вологде появится новый автобусный маршрут

В администрации города Вологды уточнили, что этот маршрут будет временный. Пока идет ремонт моста через Шограш

3742
0

В Вологде в новогоднюю ночь будет работать бесплатный общественный транспорт

Общественный транспорт будет ходить с 00.30 до 5.00 1 января по шести маршрутам

1569
0

В Вологодской области введены дополнительные автобусные рейсы на новогодние праздники

Билеты на все маршруты можно купить за 20 дней до поездки в кассах автовокзала и на официальном сайте

1100
0

В Череповце украсить общественный транспорт к Новому году предложили детям

Конкурс для школ и детских садов проводят автоколонна № 1456 и «Электротранс»

1150
0

В Вологде вернули автобусный маршрут №29

На нем будут курсировать пять машин

1700
0

Невиновен: Вологодский городской суд частично снял обвинения с адвоката, которого обвиняли в краже 22 автобусов

Обвиняемые в хищении 22 автобусов доказывали свою невиновность в суде больше года

3493
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодском округе у рейсового автобуса на ходу отвалилось два колеса
Череповецкая «Северсталь» и московский ЦСКА забросили 12 шайб в ворота друг-друга
Пара из Череповца победила в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале Пятница
В Вологодской области за последнюю неделю зафиксировано два случая смерти от коронавируса
В Междуреченском районе женщина погибла при пожаре в частном доме
Чернить и резать лед на реке Вологде начнут 10 марта
Вечер памяти писателя Роберта Балакшина пройдет в Вологде 9 марта
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

3597
0
08.03.2023 [БлогоVO]

Посмотрел два фильма «Тайна клада» из серии «Великолепная пятерка». Действие детектива происходит в Вологде

379
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

853
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика