В Вологодском округе у рейсового автобуса на ходу отвалилось два колеса

У совершавшего рейс автобуса в Федотово Вологодского округа отвалились два колеса. Об этом написали подписчики группы «Федотово рулит». В ходе аварии никто не пострадал, но по словам очевидцев уже через три часа автобус вновь был на линии.

«ОТВАЛИЛОСЬ ДВА КОЛЕСА. Все живы. Но! В момент, когда колеса слетели, автобус следовал по опасному участку дороги, а именно пересекал мост на въезде в Стризнево. Повезло, что автобус не откинуло на обочину, а глядишь и в реку», — написал пассажир пресловутого автобуса Илья Всеволодов.



«Уважаемые перевозчики, не думайте, что люди будут молчать. Не дрова возите, да и дрова на трех колесах не увезешь. Вы ставите под угрозу жизнь и здоровье ваших пассажиров, к тому же детей. Я надеюсь, что примутся определенные меры по устранению таких ситуаций, и маршрут станет комфортным и безопасным», — добавил Илья.