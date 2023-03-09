Череповецкая «Северсталь» и московский ЦСКА забросили 12 шайб в ворота друг-друга в 4-м матче четвертьфинала конференции «Запад», плей-офф КХЛ.



Команды начали матч на равных, но уже в середине первого периода Сергей Плотников вывел гостей вперёд. Тренерский штаб «Северстали» взял видеозапрос на предмет помехи вратарю, который показал что столкновение игрока ЦСКА с вратарем череповчан было уже после гола, и Сергей Плотников никак не мешал Александру Самонову ловить шайбу. Гол засчитали, а «желто-черные» получили двухминутные штраф, за задержку игры, который гости реализовали. А вскоре и третья шайба побывала в воротах хозяев, Павел Карнаухов убежал один на один с вратарем череповчан, убрал шайбу на неудобную руку и на перемещение обыграл Самонова, сделав счёт 0:3. После третьей пропущенной шайбы Андрей Разин решился на замену вратаря, выпустив на лёд Дмитрия Шугаева, который начинал эту серию. Но и он не долго оставался сухим, ещё до первого перерыва «армейцы» сделали счёт 0:4.



Во втором периоде череповчане получили право поиграть в большинстве, тренерский штаб «Северстали» решился на замену вратаря шестым полевым игроком, и в формате 6×4 Робин Пресс смог отыграть один гол, на что гости ответили двумя своими. И перед последним периодом счёт был 1:6.



На третий период у «желто-чёрных» вышел третий вратарь. Андрей Разин дал поиграть 20-летнему Артёму Назаркину, для которого этот матч стал первым в плей-офф КХЛ. Череповчане в начале периода смогли отыграть две шайбы, голами отметились Руслан Абросимов и Егор Морозов, гости же в ответ ещё трижды поразили ворота «Северсталь». Итог матча 3:9 в пользу ЦСКА, и 2:2 в серии до 4-х побед.

«Зрителю, наверное, понравилось, что много голов. Может эмоции не совсем те, которые они ожидали. Почему проиграли? С первых минут пошло, когда забили гол. Взяли ненужный запрос. Это подломило команду и было сложно собраться. Полетели одна за другой шайбы. Мы пытались, забили три. Надо было играть как в третьем периоде всё время, а не как мы начали первый и второй период. Как я себя чувствую после предыдущей игры? Всё хорошо. Как будем настраиваться на следующую игру? Нужно начать концентрированно матч и всё. Играть, как играли до этого. Начинать с первых минут. Из-за неправильного начала у нас поломалась вся игра. Там уже догоняй — не догоняй», — сказал после матча нападающий череповчан Илья Иванцов.

Следующий матч команды проведут в пятницу, 10 марта, в Москве.