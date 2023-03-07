Лекция о чайном этикете и культуре русского застолья пройдет в Вологде 11 марта

07.03.2023 [Культура]

Лекция «За чашкой ароматного чая» пройдет в вологодском музее «Мир забытых вещей» 11 марта.

Прочтет лекцию Екатерина Шестакова, специалист по этикету и эффективным коммуникациям, член Ассоциации специалистов по этикету

– Поговорим о традициях и основах чайного этикета в культуре русского застолья, вспомним, или узнаем, его актуальные и забытые правила, – говорится в анонсе мероприятия. – Всем посетителям также представится возможность полюбоваться изумительной коллекцией фарфора, представленной в экспозиции музея.

Начало лекции 11 марта в 14:00 в музее «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, Ленинградская, 6.

Возрастные ограничения: (6+).

Тэги: этикет, лекция, чай

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