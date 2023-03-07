Самые необычные имена, встречающиеся в документах досоветского периода, назвали сотрудники Госархива Вологодской области

Список уникальных и редких имен, встречающихся на страницах метрических книг досоветского периода, составили сотрудники Государственного архива Вологодской области.

– Перечисленные ниже имена являлись непривычными даже для наших предков и настолько редко встречались в церковных книгах, что отыскать их настоящий вызов для архивиста. И пусть они кажутся странным и смешными для современного человека, их можно встретить в святцах, имена глубоко вошли и укоренились в русском именослове, – пояснили сотрудники Госархива.

ТОП-10 редких женских имен:

1. Архелая (Ара, Арочка) – в переводе с греческого означает «правительница, предводительница народов».

2. Асклипиодота (Асклиада, Дота, Дотя) – имеет греческие корни, произошло от слов «Asklepios» (Асклепий — греческий бог врачевания) и «dotes» (податель, даритель), означает «Асклепием данная»

3. Голиндуха (Лина, Душа) – имеет персидские корни и переводится как «дочь розы».

4. Каздоя (Казя) – в переводе с греческого означает «блистающая».

5. Керкира (Кира) – греческое имя, произошло от одноименного греческого острова в Ионическом море.

6. Мастридия (Мастрида, Рида) – в переводе с греческого означает «исследующая, умеющая разыскивать».

7. Нунехия (Нуня) – составное греческое имя, «nun» (ум, здравый смысл в вин. п.) и «echo» (иметь). Дословно означает «имеющая здравый ум, здравомыслящая».

8. Препедигна (Дигна, Дина) – с латинского переводится как «весьма достойная».

9. Трифена (Фена, Феня) – от греческого «tryphe» (роскошь), дословно означает «роскошно живущая».

10. Феозва (Феоза, Озка) – в переводе с греческого означает «благочестивая».

ТОП-10 редких мужских имен:

1. Ерминингельд (Ермиха, Ермиша, Миша) – имеет германские корни, произошло от слов: «Irmin» (бог войны) + «held» (герой).

2. Горгоний (Горга, Гора, Гоня) – в переводе с греческого языка означает «принадлежащий Горгоне».

3. Дада – на греческом языке означает факел.

4. Кенсорин (Кеня) – имеет римские корни; суровый моралист, строгий критик; буквально означает: «принадлежащий цензору». В обязанности римского цензора входила оценка имущества граждан, надзор за общественными зданиями и нравственностью граждан.

5. Лоллий (Лола, Лоля) – на латинском языке означает сорную траву, плевел, куколь.

6. Лупп (Лупик, Лупка, Лупаша) – происходит от латинского слова «lupus» (волк).

7. Мамант (Мамоша) – имеет греческо-римское происхождение и означает «вскормленный грудью».

8. Никтополион (Никта, Ника, Поля) – составное греческое имя «nyktos» (ночь в род. п.) и «polis» (город). Дословно означает – принадлежащий ночному городу.

9. Разумник (Разя, Зума, Ника) – имеет старославянское происхождение, образовано от существительного «разумник» – умный человек.

10. Ревокат (Ревокатка, Рева, Ката) – от латинского слова «revocatus», в переводе – «отозванный».

Ранее NewsVo рассказывал, что в деревнях Вологодской области отчество могли давать по матери, так называемое матчество.

– В одной из наших экспедиций в Тотемский район Вологодской области я побывала в гостях у женщины, которую звали Манефа Татьянина. Причем ее родного старшего брата (при тех же родителях) звали Степа Флоров, – говорит антрополог Александра Архипова. – По паспорту все персонажи этой истории были и вовсе Ивановы. И это нормальная ситуация. Паспортное имя в деревнях указывали очень редко, потому что оно не сообщало никакой социальной информации, а вот "уличная фамилия" точно сообщала и твой статус, и кто за тебя отвечает.

Так вот, я начала Манефу расспрашивать и выяснила следующее. Старшие братья моей собеседницы родились до войны. Тогда детей называли по главе семейства, то есть по отцу, а чаще по деду (отцу отца). Они были Фролкины. Потом отец ушел на войну и главой семьи стала мать. Потом отец вернулся, родились еще дети, но они уже считались Татьянины (хотя отцовство никто не оспаривал). Потому что мать стала главой семьи.

А в соседней деревне жил Петя Танькин. И вот он был "принесен в подоле". Возможно, что образование матчества от краткого или полного имени указывало в том числе на законность рождения.