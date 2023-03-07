В Череповце осудили мошенника, обманувшего шесть пенсионеров

07.03.2023 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 24-летнему жителю Московской области, признанному виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Установлено, что в 2022 году преступная группа, в которую входил подсудимый, звонила пожилым жителям Череповца и, представляясь полицейскими или адвокатами, сообщали, что родственники потерпевших якобы стали виновниками ДТП.

«В последующем гражданам предлагали за денежное вознаграждение помочь близким родственникам избежать уголовной ответственности. После согласия потерпевших передать денежные средства им сообщалось о том, что если денежные средства находились дома, то к ним подъедет курьер, которому необходимо передать вещи для родственников и денежные средства. Если нужной суммы дома не находилось, потерпевшим вызывали такси и их сопровождали до банка», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Подсудимый исполнял в этой схеме роль курьера. Всего от действий злоумышленников пострадали шесть человек, сумма ущерба составила больше 1,4 млн. рублей.

Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет колонии общего режима с ограничением свободы сроком на полтора года. Исковые требования потерпевших о взыскании материального ущерба удовлетворены. Уголовное дело в отношении других членов преступной группы выделено в отдельное производство.

Тэги: обман пенсионеров, мошенники, уголовное дело, приговор

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