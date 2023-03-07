Банк «Открытие»: клиенты увеличили траты в магазинах бытовой техники, кафе и ресторанах на 23 февраля

07.03.2023 [Новости компаний]

Банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ) проанализировал* расходы клиентов в преддверии и в праздничный выходной 23 февраля. Наибольший рост трат пришелся на магазины бытовой техники, кафе и рестораны. При этом снизились число и суммы покупок в ювелирных салонах и строительных магазинах.

Клиенты банка «Открытие» с 21 по 23 февраля 2023 года совершили на 22% больше покупок и потратили на 20% больше денег по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В 2022-м выходным был только один день — 23 февраля, а в 2023 году четыре — с 23 по 26 февраля. Несмотря на то, что клиенты в праздничные выходные 24 — 26 февраля продолжали совершать покупки, среднедневной объем расходов по картам был на 42% меньше, чем 23 февраля.

«Необычно длинные февральские выходные несомненно способствовали росту количества и сумм трансакций наших клиентов. Полагаю, что и в Международный женский день мы также увидим увеличение расходов, несмотря на то, что это будет один выходной среди рабочей недели. Мужчины традиционно захотят порадовать своих женщин не только подарком, но и букетом цветов», — говорит Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

В преддверии 23 февраля и в сам праздничный день наибольший рост трат зафиксирован в магазинах бытовой техники и электроники — в 2 раза по суммам расходов и в 3,5 раза по числу покупок. В кафе, ресторанах и клубах траты выросли в 3,5 раза в объеме и на 12% в количестве. Также в сравнении с 2022 годом увеличились расходы на автосервис — на 9% и 19% соответственно.

При этом на 38% снизилась сумма покупок в ювелирных салонах, на 12% — в строительных магазинах и 6% — в магазинах масс-маркет. Количество покупок в этих категориях осталось неизменным с прошлого года.

*Исследование основано на анализе данных по банковским картам клиентов банка «Открытие» во всех регионах России. Учитывались платежные операции с 21 февраля по 23 февраля 2022 года и с 21 февраля по 26 февраля 2023 года.

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Тэги: банк Открытие, траты, покупки, статистика

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