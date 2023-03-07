В Харовском районе личность воровки установили по записям с камер видеонаблюдения

В Харовском районе суд вынес приговор женщине, признанной виновной в краже.

Установлено, что 11 ноября 2022 года подсудимая проникла в дом в деревне Денисовская, похитила 12 тысяч рублей и скрылась. Личность подозреваемой удалось установить по записям с камер видеонаблюдения, установленных на доме.

«Потерпевший суду пояснил, что в тот день он ходил в баню. Вернувшись, он увидел, что дверь в дом открыта. Зайдя внутрь, он обнаружил пропажу денежных средств. Накануне к нему приходили женщины цыганской национальности. Узнать их он не смог, поскольку их лица были закрыты медицинскими масками», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимая полностью признала вину, раскаялась и возместила ущерб. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.