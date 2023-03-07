На семь территорий разделен контракт по уборке Вологды в 2023 году

В областной столице стартовали конкурсные процедуры на определение подрядчиков для уборки улично-дорожной сети Вологды в 2023 году. Конкурсная заявка разделена на 7 лотов, их общая стартовая стоимость составляет 505, 9 млн рублей. Контракты планируется заключить на период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 год.

Лоты по содержанию дорог разделены по следующим территориям:

— село Молочное;

— мкр. Ананьино;

— мкр. Прилуки;

— Заречье;

— центральная часть Вологды;

— мкр. Лукьяново

— мкр. Бывалово, Конева, Завокзальный, ГПЗ-23.

«Напомню, последние годы при выборе подрядчика для содержания дорог мы делили город на две части. На этот раз решили сделать больше лотов, причем они разного объема. Есть крупные, например, по уборке Заречья, Центра, западной и восточной части Вологды. Есть с небольшими территориями, в частности, по Молочному, Ананьино, Прилукам, Лукьяново. Это позволит участвовать в торгах не только крупным, но и более мелким подрядчикам и увеличит конкуренцию в этой сфере. Надеемся, что это вызовет интерес у компаний, занимающийся уборкой города. Итоги аукционов будут подведены 16 марта», — отметил начальник Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

В рамках муниципальных контрактов планируется содержание территорий на общей площади около 4 млн м2 в летний период, 3,8 млн м2 — в зимний. Площадь уборки увеличена по сравнению с прошлым годом. В нее вошли новые тротуары, дороги, а также ряд дополнительных территорий.

В летние виды уборки включены подметание, уборка пыли, мойка улиц, тротуаров и мостов, уборка мусора и смёта. В зимние виды уборки — сгребание снега, противогололедная обработка и так далее. Вывоз снега вынесен отельной строкой и, как и в предыдущие годы, будет оплачиваться по факту.

Добавим, содержанием парков, скверов, садов, бульваров, площадей и малых архитектурных форм занимается отдельный подрядчик — компания «Стройкомсервис». Еще один подрядчик, ООО «ПСМК», проводит уборку неразграниченных территорий, а также подъездов и подходов к школам и детским садам. Эти контракты на 2023 год уже заключены.