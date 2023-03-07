В 2022 году в банковской системе Вологодской области было выявлено и изъято из обращения 75 фальшивых банкнот Банка России. Это на 46% меньше, чем в 2021 году.

«В общем объеме выявленных подделок наибольшая доля (63%) приходилась на пятитысячные купюры (47 шт.), еще 20% составляли банкноты номиналом 1000 рублей (15 шт.). Меньше всего было обнаружено фальшивок номиналом 2000 рублей (8 шт.). Были также обнаружены четыре поддельные десятирублевые монеты и одна — пятирублевая. В регионе за год более чем вдвое сократилось количество поддельных пятитысячных банкнот, на 35% меньше обнаружено подделок номиналом 1000 рублей и на 20% меньше поддельных двухтысячных банкнот», — сообщают в Отделении по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Несмотря на то, что количество подделок снижается, всегда стоит проверять банкноты не менее чем по трем признакам подлинности: например, на просвет, на ощупь и изменяя угол зрения. При этом следует сохранять бдительность при обращении с купюрами любого номинала. Подозрительные банкноты лучше всего сдать на бесплатную экспертизу в банк.

Признаки подлинности банкнот можно найти на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение», а также в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Изучить признаки подлинности теперь могут и дети с помощью игры «Космический детектив: загадка семи банкнот», которая доступна на просветительском ресурсе Банка России «Финансовая культура». Игру можно скачать или играть в нее онлайн.