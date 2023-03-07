В 2022 году в банковской системе Вологодской области было выявлено и изъято из обращения 75 фальшивых банкнот

07.03.2023 [Общество]

В 2022 году в банковской системе Вологодской области было выявлено и изъято из обращения 75 фальшивых банкнот Банка России. Это на 46% меньше, чем в 2021 году.

«В общем объеме выявленных подделок наибольшая доля (63%) приходилась на пятитысячные купюры (47 шт.), еще 20% составляли банкноты номиналом 1000 рублей (15 шт.). Меньше всего было обнаружено фальшивок номиналом 2000 рублей (8 шт.). Были также обнаружены четыре поддельные десятирублевые монеты и одна — пятирублевая. В регионе за год более чем вдвое сократилось количество поддельных пятитысячных банкнот, на 35% меньше обнаружено подделок номиналом 1000 рублей и на 20% меньше поддельных двухтысячных банкнот», — сообщают в Отделении по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Несмотря на то, что количество подделок снижается, всегда стоит проверять банкноты не менее чем по трем признакам подлинности: например, на просвет, на ощупь и изменяя угол зрения. При этом следует сохранять бдительность при обращении с купюрами любого номинала. Подозрительные банкноты лучше всего сдать на бесплатную экспертизу в банк.

Признаки подлинности банкнот можно найти на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение», а также в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Изучить признаки подлинности теперь могут и дети с помощью игры «Космический детектив: загадка семи банкнот», которая доступна на просветительском ресурсе Банка России «Финансовая культура». Игру можно скачать или играть в нее онлайн.

Тэги: фальшивые банкноты

ТОП НЕДЕЛИ

24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля
Автомобиль насмерть сбил ребенка на улице Карла Маркса в Вологде
В Вологде началось строительство третьей очереди завода по производству ультразвукового оборудования
Водителя, насмерть сбившего ребенка в Вологде, задержали в Сямже
Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям
В Череповце хоронят двоих участников специальной военной операции
Дом социального обслуживания для престарелых построят в Вологодской области за 1,3 млрд
Депутата Вологодской городской думы Алексея Коновалова исключили из партии «Единая Россия»
В Мурманской области разбился вертолет Вологодского авиапредприятия
Жители Вологодской области в панике пересылают друг другу ложное сообщение про отравленные духи

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На семь территорий разделен контракт по уборке Вологды в 2023 году
В 2022 году в банковской системе Вологодской области было выявлено и изъято из обращения 75 фальшивых банкнот
Что подарить любимым женщинам на 8 марта?
Исследование билайн: грамотность собеседника при онлайн-знакомствах – решающее условие для продолжения общения
В зоне СВО погиб военнослужащий из Грязовца
С вологодских предпринимателей взыскали больше миллиона рублей за продажу поддельных электронных сигарет
Из областного бюджета будет выделена субсидия на трудоустройство участников СВО, получивших инвалидность
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

3283
0
06.03.2023 [БлогоVO]

«И вот однажды встречался я с летчиком-космонавтом Германом Степановичем Титовым»

421
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

752
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика