Что подарить любимым женщинам на 8 марта?

07.03.2023 [Новости компаний]

О чем мечтает женщина перед 8 Марта?

Многие представители сильной половины человечества не знают, что подарить в праздничный день своим женщинам – жене, дочке, маме, бабушке, подругам…Тем, кто так и не нашел ответа на этот вопрос, но хочет удивить своих милых дам необычным и стильным подарком на 8 Марта, стоит зайти в художественный салон«Вологда-гда».

В магазине представлен большой выбор всевозможных вариантов подарков на самый разный вкус и бюджет.

Есть картины, в том числе известных вологодских художников, постеры(вязаные, шитые, плетеные, из дерева), изящные футляры для очков из дерева и кожи. Отличный вариант подарка, который порадует женщину, - шкатулка. Варианты исполнения работ различные, есть шкатулки из камня, дерева, пластика и даже из... бересты.

Ещё один популярный вариант подарка на 8 Марта - украшения ручной работы. В салоне представлены серьги, браслеты, как из кожи, так из дерева и камня, броши ручной работы из дерева, эпоксидной смолы, и даже из … бересты. Кстати, эти милые вещицы сегодня очень актуальны, так что обязательно придутся по душе как юным, так и взрослым модницам.

 На что ещё можно посоветовать мужчинам обратить внимание при выборе подарка на 8 Марта, так это на кружево. На протяжении многих лет в канун праздника, этот вариант входит в число наиболее популярных. Воротнички, небольшие кружевные нашивки в виде зайчиков, белочек, сердечек - эти аксессуары непременно вызовут восторг у дам. Совсем юных виновниц торжества, конечно, порадует красивая кукла. Причем куклы в салоне не простые, а уникальные, ручной работы.

Много в салоне и сувениров, и предметов интерьера, большой выбор посуды из глины. Еще одно актуальное в канун праздника (и не только)предложение - оформление в багет и раму. Красиво оформить таким образом можно вышивку, картины, фото, кружево, зеркала и т.д.


Кстати, если глаза у мужчин разбегутся, а мысли на счет подарка спутаются, то всегда можно приобрести подарочный сертификат. В таком случае женщины сами смогут выбрать то, что им больше всего нужно.

Ищите хорошие подарки? Тогда пора в салон «Вологда-гда»! Без покупки уйти невозможно.

Адреса художественного салона «Вологда-гда» в г. Вологда:

ул. Мира, 92 (тел. 8-921-139-29-67)

ул. Марии Ульяновой, 17 (тел. 8-951-745--3149)
 

Сайт: vologda-gda35.ru Реклама. Рекламодатель ИП Смирнов Владимир Васильевич LjN8K88vt

Тэги: подарки, 8 марта

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