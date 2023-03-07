С вологодских предпринимателей взыскали больше миллиона рублей за продажу поддельных электронных сигарет

Арбитражный суд Вологодской области за 2022 год рассмотрел 14 исков собственника торгового знака электронных сигарет «Maskking» к вологодским предпринимателям о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

«Китайская компания Beijing Maskking Technology Development Co., Ltd., будучи собственником торгового знака на электронные сигареты „Maskking“, в октябре–ноябре 2021 года в ходе закупок в городах Вологде, Череповце, Бабаево, Великом Устюге, Соколе, Шексне выявило торговые точки, осуществляющие продажу контрафактных электронных сигарет данного бренда», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Компания просила взыскать с предпринимателей по 50 тысяч рублей за каждое проданное устройство — всего 1 150 000 рублей. Суд удовлетворил 13 исков полностью, а один из ответчиков заключил с компанией мировое соглашение, пообещав больше не нарушать исключительных прав на торговый знак и, таким образом, сократил сумму компенсации в два раза.