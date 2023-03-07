Из областного бюджета будет выделена субсидия на трудоустройство участников СВО, получивших инвалидность

07.03.2023 [Общество]

В правительстве Вологодской области в ходе оперативного совещания губернатора обсуждался вопрос поддержки работодателей, которым пришлось уволить сотрудников по состоянию здоровья с военной службы и получивших инвалидность в СВО. 

Выполнение военнослужащими служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции во многом сопряжено с возможностью получения ранения и, как следствие, группы инвалидности. Такие военнослужащие нуждаются в дальнейшей социальной, профессиональной реабилитации, в особом, адресном, подходе. Сообщают в правительстве Вологодской области.

«Учитывая складывающуюся ситуацию, существующий перечень мер поддержки работодателей требует расширения и дополнения новой мерой, направленной на содействие трудоустройству и сохранению занятости для  граждан, уволенных по состоянию здоровья с военной службы и получивших инвалидность в ходе специальной военной операции», — подчеркнул губернатор Олег Кувшинников.

В области уже действует ряд мер, направленных на поддержку работодателей, создающих рабочие места для инвалидов. Это создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест, организация наставничества, сопровождения при содействии занятости инвалидов.

В целях стимулирования работодателей к трудоустройству и сохранению рабочих мест для  граждан, уволенных по состоянию здоровья с военной службы и получивших инвалидность в ходе специальной военной операции, предлагается предусмотреть средства областного бюджета на  предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат, связанных с оплатой труда данной категории граждан.

«Работодателям региона при приеме на работу граждан, получивших инвалидность в ходе специальной военной операции, в течение шести месяцев региональная служба занятости будет частично компенсировать затраты на оплату труда в размере, не более величины минимального размера оплаты труда, увеличенной на районный коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды», — пояснил заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

Размер возмещения расходов на оплату труда одного человека в среднем составит порядка 146 тысяч рублей за 6 месяцев (из расчета действующего МРОТ в 2023 году). Виталий Тушинов пока заявил, что в Вологодской области под данную меру поддержки пока подпадает один человек. 

Тэги: сво, Поддержка

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