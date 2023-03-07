Житель Череповца оформил на своего друга займ в отместку за то, что тот не отдавал долг

В полицию Череповца обратился мужчина и сообщил, что на его имя неизвестные лица оформили кредит. Кредит мужчина обнаружил после того, как ему поступили документы о задолженности. Мужчина уверял, что никаких займов в данной организации не оформлял и кто это мог сделать, не предполагает.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый череповчанин 2003 г. р. В разговоре с полицейскими молодой человек признал свою вину. Со слов задержанного, в конце 2021 года к нему обратился его знакомый и попросил в долг денежные средства в сумме 20000 рублей сроком на месяц. Расписку с обязательством о возврате денег друг давать отказался, и тогда подозреваемый предложил сфотографировать разворот паспорта для уверенности в возврате денег», — сообщают в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Спустя месяц знакомый попросил перенести срок возврата денежных средств. Так продолжалось несколько месяцев. Тогда у череповчанина возникло желание взять на должника кредит. В начале февраля 2022 года мужчина оформил микрозайм на 4000 рублей в одной из кредитных организаций. Деньги потратил по собственные нужды.

По данному факту дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции данной части статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.