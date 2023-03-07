В Череповце пять человек спасли из пожара в доме на улице Вологодской

В Череповце пять человек спасли из пожара в доме на Вологодской, 50А.

Сообщение о возгорании в квартире на четвёртом этаже поступило 6 марта в 18:27. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра: сгорел кухонный уголок, тумбочка, стул и частично оконная рама. Спасённых вывели из дома с помощью специальных устройств. Ещё 10 жильцов дома смогли сами выбраться на улицу до прибытия пожарных.

Предварительные причины происшествия — неосторожное обращение с огнём при курении или аварийный режим работы электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.