Вологжанин чуть не лишился имущества после нецелевого использования древесины

06.03.2023 [Общество]

Житель Вологды С. чуть не лишился имущества после нецелевого использования древесины, выделенной ему для строительства дома и хозяйственных построек.

Установлено, что мужчина использовал дерево на другом объекте. Не найдя на указанном в договоре участке никаких построек, департамент лесного комплекса, выделивший древесину, обратился в суд с требованием взыскать с ответчика неустойку в размере десятикратной стоимости выделенного леса. Суд согласился с доводами ведомства, но снизил сумму неустойки до 60 тысяч рублей. Ответчик, однако, не выплатил неустойку и госпошлину, и судебные приставы возбудили в его отношении исполнительное производство.

«В связи с тем, что задолженность С. не погашал,  в ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель обратилась в суд с иском, в котором просила обратить взыскание на два земельных участка, имеющихся в собственности должника. Суд исковые требования удовлетворил», — сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

Чтобы избежать этого, мужчина полностью погасил задолженность и исполнительский сбор.

Тэги: древесина, Строительство, суд, взыскание, судебные приставы

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