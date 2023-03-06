Подозреваемого в грабеже в Сямже разыскали по отпечаткам на упаковке хлеба

06.03.2023 [Происшествия]

В Сямженском районе подозреваемого в грабеже разыскали по отпечаткам, оставленным на месте преступления.

Установлено, что инцидент произошёл в одном из сетевых магазинов: неизвестный мужчина пришёл в торговую точку, стал брать с полок продукты и алкоголь и прятать их под одежду. Продавцы пытались его остановить, но тот показал им предмет, похожий на нож, и скрылся.

«В ходе осмотра зала выяснилось, что неизвестный бросил на пол батон в полиэтиленовой пленке. Эксперт-криминалист снял отпечатки пальцев рук с пакета, чтобы идентифицировать подозреваемого», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Подозреваемого, которым оказался ранее судимый 43-летний местный житель, задержали. Он прятался в доме знакомых и успел съесть похищенные продукты.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. До окончания расследования подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе.

Тэги: грабеж, розыск, подозреваемый, задержание
видео пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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