Прибыль банка «Открытие» в Архангельской области превысила треть миллиарда рублей

По итогам 2022 года региональный офис «Архангельский» банка «Открытие» усилил свои позиции на рынке Архангельской области и Ненецкого автономного округа, добившись положительного финансового результата более чем в 335 млн. рублей.

«Несмотря на крайне непростую экономическую ситуацию весной-летом прошлого года и как следствие существенное падение спроса на банковские продукты, банк „Открытие“ сумел усилить свое присутствие на региональном рынке финансовых услуг и закончить 2022 год с прибылью, превысившей уровень 335 млн рублей, — заявил бизнес-лидера банка „Открытие“ в Архангельской области и Ненецком автономном округе Владимир Клычников.

Совокупный объем привлеченных средств клиентов в Архангельской области и НАО на 1 января 2023 года превысил 5,3 млрд. руб., увеличившись за год на 7%. При этом кредитный портфель банка „Открытие“ показал еще более высокую динамику, чем в 2021 году, и вырос на 24%, с 3,7 млрд руб. до 4,6 млрд руб.

«Таким образом мы решили стратегическую бизнес-задачу пяти последних лет, серьезно сократив разрыв между объемом кредитного и ресурсного портфеля банка. Работа по привлечению средств клиентов традиционно была самой сильной стороной бизнеса ‚Открытия‘ в Архангельской области и НАО. Теперь таким же сильным бизнес-направлением стало и кредитование наших клиентов, — рассказал Владимир Клычников. — При этом наш кредитный портфель сохранил свою сбалансированную структуру: около 3,0 млрд рублей в нем пришлось на долю частных лиц, а 1,6 млрд рублей — на долю клиентов блока по работе со средним и малым бизнесом. Мы серьезно усилили свои позиции на рынке автокредитования, завершив в мае прошлого года присоединение Росгосстрах-банка, который специализировался в финансовой группе „Открытие“ на автобизнесе, — отметил Владимир Клычников — Предложили выгодные финансовые решения среднему и малому бизнесу Архангельской области, увеличив за год объем кредитного портфеля более чем на 50%».

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