Прибыль банка «Открытие» в Архангельской области превысила треть миллиарда рублей

06.03.2023 [Новости компаний]

По итогам 2022 года региональный офис «Архангельский» банка «Открытие» усилил свои позиции на рынке Архангельской области и Ненецкого автономного округа, добившись положительного финансового результата более чем в 335 млн. рублей.

«Несмотря на крайне непростую экономическую ситуацию весной-летом прошлого года и как следствие существенное падение спроса на банковские продукты, банк „Открытие“ сумел усилить свое присутствие на региональном рынке финансовых услуг и закончить 2022 год с прибылью, превысившей уровень 335 млн рублей, — заявил бизнес-лидера банка „Открытие“ в Архангельской области и Ненецком автономном округе Владимир Клычников.

Совокупный объем привлеченных средств клиентов в Архангельской области и НАО на 1 января 2023 года превысил 5,3 млрд. руб., увеличившись за год на 7%. При этом кредитный портфель банка „Открытие“ показал еще более высокую динамику, чем в 2021 году, и вырос на 24%, с 3,7 млрд руб. до 4,6 млрд руб.

«Таким образом мы решили стратегическую бизнес-задачу пяти последних лет, серьезно сократив разрыв между объемом кредитного и ресурсного портфеля банка. Работа по привлечению средств клиентов традиционно была самой сильной стороной бизнеса ‚Открытия‘ в Архангельской области и НАО. Теперь таким же сильным бизнес-направлением стало и кредитование наших клиентов, — рассказал Владимир Клычников. — При этом наш кредитный портфель сохранил свою сбалансированную структуру: около 3,0 млрд рублей в нем пришлось на долю частных лиц, а 1,6 млрд рублей — на долю клиентов блока по работе со средним и малым бизнесом. Мы серьезно усилили свои позиции на рынке автокредитования, завершив в мае прошлого года присоединение Росгосстрах-банка, который специализировался в финансовой группе „Открытие“ на автобизнесе, — отметил Владимир Клычников —  Предложили выгодные финансовые решения среднему и малому бизнесу Архангельской области, увеличив за год объем кредитного портфеля более чем на 50%».

Реклама. ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 LjN8KavWT

 

Тэги: банк Открытие

ТОП НЕДЕЛИ

24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля
Автомобиль насмерть сбил ребенка на улице Карла Маркса в Вологде
В Вологде началось строительство третьей очереди завода по производству ультразвукового оборудования
Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям
Водителя, насмерть сбившего ребенка в Вологде, задержали в Сямже
В Череповце хоронят двоих участников специальной военной операции
В Вологде задержан подросток, убивший в подъезде школьника
Череповчанин женился на колумбийке в Шекснинском ЗАГСе
Дом социального обслуживания для престарелых построят в Вологодской области за 1,3 млрд
В Мурманской области разбился вертолет Вологодского авиапредприятия

Похожие новости

Банк «Открытие»: доля российской платежной системы «Мир» в 2023 году значительно вырастет

В течение года на российском карточном рынке произойдет перераспределение доли трансакций в пользу карт национальной платежной системы «Мир»

159
0

Программа лояльности банка «Открытие» вошла в тройку лучших на рынке

Рейтинг составлен по результатам читательского опроса журнала the Retail Finance

685
0

Банк «Открытие»: олимпийские чемпионы подтвердили участие в юбилейном Югорском лыжном марафоне

Юбилейный Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 7–8 апреля в пойме реки Горная

668
0

«Открытие Авто»: в феврале параллельный импорт помог снизить цены на популярных «корейцев»

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись прайс-листы на популярные новые автомобили в течение февраля 2023 года

849
0

Проект «Неприниматели» банка «Открытие» признан лучшим сообществом в tеlegram

В 2020 году банк «Открытие» запустил онлайн-сообщество для предпринимателей, которые не принимают обстоятельств и выходят победителями из сложных ситуаци

697
0

Крупные корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут подключать услугу трехстороннего акцепта дистанционно

Подписать соглашение можно в единой витрине расчетных продуктов в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн» 

 

750
0

«Открытие Авто»: большинство россиян уверены, что ушедшие автобренды со временем вернутся в Россию, а автомобили продолжат дорожать

61% опрошенных уверены в том, что ушедшие бренды вернутся в Россию, и считают их уход временной мерой из-за санкций

707
0

Банк «Открытие» дарит 1 000 рублей за перевод пенсии на Opencard**

Клиенты банка «Открытие», которые переведут свою пенсию на карту Opencard** платежной системы «Мир» до 31 мая 2023 года включительно, получат в подарок 1000 бонусных рублей

564
0

Банк «Открытие»: по мнению 59% женщин настоящий мужчина должен зарабатывать от 50 до 150 тысяч рублей в месяц

Главными качествами мужчины они считают любовь и заботу о близких

1049
0

«Открытие Авто»: в январе на автомобили с пробегом россияне потратили около 348 млрд рублей

Это на 29% больше, чем за тот же месяц 2022 года

870
0

«Открытие Авто»: каждый шестой новый автомобиль в Вологодской области оказался китайским

По итогам 2022 года в Вологодской области было продано 4,6 тысячи новых автомобилей, при этом доля китайских автомобильных брендов составила 17%

969
0

Банк «Открытие»: почти 80% россиян предпочитают летний отпуск

79% россиян не хотят уходить в отпуск в январе или феврале. 44% ни разу не брали зимний отпуск в последние пять лет

679
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанин чуть не лишился имущества после нецелевого использования древесины
Подозреваемого в грабеже в Сямже разыскали по отпечаткам на упаковке хлеба
Банк «Открытие»: доля российской платежной системы «Мир» в 2023 году значительно вырастет
В Вологде водитель автобуса получила термический ожог при проверке работы радиатора
В департаменте финансов Вологодской области рассказали о долгах региона
В Вологодской картинной галерее презентуют книгу хранителя фондов
Прибыль банка «Открытие» в Архангельской области превысила треть миллиарда рублей
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

3100
0
05.03.2023 [БлогоVO]

На днях в престижном в научном мире журнале Nature вышла объёмная статья, написанная 123 соавторами, одним из которых являюсь я

507
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

699
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика