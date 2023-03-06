В Вологде водитель автобуса получила термический ожог при проверке работы радиатора

Прокуратора Вологды провела проверку по факту травмирования водителя автобуса на рабочем месте. В ведомство обратилась работница муниципального предприятия города. В 2022 году с женщиной произошел несчастный случай на работе.

«Находясь при исполнении трудовых обязанностей в качестве водителя городских маршрутов заявитель начала проверять работу вентилятора охлаждения радиатора, поскольку поднималась температура системы охлаждения, Неожиданно крышку сорвало парами охлаждающей жидкости, жидкость фонтаном брызнула в потолок салона автобуса, с потолка полилась на водителя. В результате указанного происшествия ей причинен термический ожог области лица, шеи, правого плеча, подмышечной области, предплечья, правой половины грудной клетки II–III степени. С августа 2022 по февраль 2023 года заявитель проходила лечение, в том числе в стационаре», — сообщили в прокуратуре Вологды.

Причинами, вызвавшими несчастный случай с водителем являются допуск в эксплуатацию транспортного средства без планово-предупредительного ремонта и прохождения государственного технического осмотра, что привело к неисправности системы охлаждения двигателя автобуса. Заключили в прокуратуре. Там выявили нарушения требований Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По результатам рассмотрения обращения прокуратурой города Вологды в Вологодский городской суд направлено исковое заявление к муниципальному предприятию о взыскании в пользу работника компенсации морального вреда в размере 500 000 руб.