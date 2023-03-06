В департаменте финансов Вологодской области рассказали о долгах региона

06.03.2023 [Политика]

Министерство финансов Российской Федерации подвело окончательные итоги по долговой нагрузке региональных бюджетов за 2022 год. По итогам исполнения областного бюджета прошлого года в Вологодской области улучшилась ситуация с долговой нагрузкой. По уровню государственного долга в объеме налоговых и неналоговых доходов занимает 18 место среди субъектов Российской Федерации, поднявшись на 2 позиции по сравнению с прошлым годом.

Суммарный госдолг регионов по итогам 2022 года увеличился на 12,7%. Долговая нагрузка выросла в половине регионов и составила 20,9%. Диапазон значений в региональном разрезе варьируется от 0% в Севастополе до 104% в Удмуртии.

Заместитель Губернатора области, начальник Департамента финансов области Татьяна Голыгина сказала, что размер регионального долга сохраняется на безопасном уровне — 16% от собственных доходов. Это с учетом привлечения нового инструмента федеральной поддержки — бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов.

Тэги: долги, бюджет

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