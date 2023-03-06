В Вологодской картинной галерее презентуют книгу хранителя фондов

06.03.2023 [Культура]

«Записки главного хранителя» — так называется книга главного хранителя фондов Вологодской областной картинной галереи Любови Сосниной.

11 марта в 16.00 Любовь Георгиевна станет гостем проекта «Встречи в пути» и расскажет об истории создания и содержании книги.

В этом сборнике автор знакомит читателя со своими искусствоведческими открытиями, историей изобразительного искусства Вологодчины, с художниками, оставившими след в истории, и творчеством наших современников.

«Иллюстрированное издание выпущено фирмой „Полиграф-периодика“. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся изобразительным искусством и культурой Вологды XX века, а также отдельными вопросами музейной деятельности, скрытыми от глаз зрителя».

Возрастных ограничений нет

 

Тэги: книги, презентации

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