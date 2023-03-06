Депутат ЗСО Марина Денисова подарила семье педагогов «крылья»

В Вологде во Дворце творчества детей и молодежи подвели итоги городского смотра-конкурса «Педагог года — 2023». На церемонии были награждены лучшие педагоги общего, дошкольного и дополнительного образования.

Конкурс «Педагог года — 2023» проходил в Вологде в 20-й раз с 28 февраля по 3 марта. В нем принимал участие 101 человек: 58 воспитателей, 41 учитель и 3 представителя учреждений. Педагоги в рамках конкурса проводили открытый урок в незнакомом классе или группе, защищали свои педагогические концепции и творчески показывали себя. Талант педагогов оценивало профессиональное жюри.

«Учителем года» стала учитель физической культуры школы № 5 Татьяна Ламова.

Лучший педагог дополнительного образования — Елена Одинцова, педагог-психолог школы № 31. В номинации «Воспитатель» первое место заняла Надежда Воронцова, воспитатель детского сада № 84 «Тополек».

Ярким событием церемонии стало вручение специального приза лучшему педагогу-наставнику, который дарит крылья своим ученикам. Специальный приз вручала депутат ЗСО Вологодской области Марина Денисова.

Марина Денисова считает, что Вологда издавна славится своими педагогическими традициями. И подобные конкурсы помогают представлять город на должном уровне.

«Соревновательный характер приносит некоторую изюминку, некую сущность новизны и всегда потрясающим является то, что „творят“ наши педагоги в рамках конкурса. Педагоги всех сфер образования города Вологды — это педагоги творчество которых не укладывается в стандарты — это всегда фонтан новых идей, новых открытий, новых имен. Мы очень долго думали, кому же достанется специальный приз. И решение было принято почти единогласно. Впервые в нашем городском конкурсе принимает участие сразу два члена одной семьи, муж и жена. Это семья педагогов Юлии и Игоря Май. Юлия Май работает в детском саду, а ее муж Игорь в сфере дополнительного образования », — рассказала Марина Денисова.

Семье педагогов депутат вручила сертификат на перелет от компании Северсталь-Авиа в связи с победой в данной номинации, которая учреждена проектом Единой России «Крепкая семья». Марина Денисова выразила надежду, что в следующем году семей педагогов будет участвовать в конкурсе больше.

В числе лучших в рамках конкурса Педагог года также учителя иностранного языка школы № 41 Юлия Маслухина (2-е место) и лицея № 32 Наталья Бухарина (3-е место). В тройку лидеров вошли и воспитатели детского сада № 107 «Лукоморье» Ирина Кондырева (2-е место) и детского сада № 45 «Буратино» Эльвира Маркова (3-е место). Все победители получили дипломы и денежные сертификаты. Обладателям первых мест также вручили переходящий символ победы кубок «Мудрая сова».