В Череповце четырех женщин осудили за организацию занятия проституцией

06.03.2023 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 53-летней, 41-летней, 38-летней и 30-летней местным жительницам, признанным виновными в организации занятия проституцией.

Установлено, что старшая подсудимая — управляющая двух саун — кроме хозяйственной деятельности, направленной на функционирование заведений, также принимала заказы от клиентов на предоставлении услуг интимного характера.

«Для функционирования незаконной деятельности подсудимая состояла в чате с каталогом девушек, оказывающих услуги интимного характера за денежное вознаграждение, и их контактах, вследствие чего, из корыстных побуждений получала вознаграждение в размере от 700 до 750 рублей, от суммы, оплаченной клиентами девушкам за оказание услуг интимного характера, тем самым организовала занятие проституцией в указанных саунах», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Остальные подсудимые работали в саунах администраторами и оказывали управляющей содействие в организации незаконной деятельности.

При таких обстоятельствах старшей женщине назначили наказание в виде штрафа в 100 000 рублей. Остальные осуждённые также получили штрафы — по 10 тысяч рублей каждой.

Тэги: проституция, сауна, суд, приговор

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