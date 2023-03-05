Вологжанка Алина Пеклецова завоевала золото на Первенстве России по лыжным гонкам

05.03.2023 [Спорт]

Алина Пеклецова одержала победу на Первенстве России по лыжным гонкам среди девушек 17-18 лет.

Соревнования проходили в Кирово-Чепецке с 1 по 5 марта. Вологжанка финишировала первой в гонке на 10 километров свободным стилем с результатом 27:27,5, опередив ближайшую преследовательницу —  Екатерину Никитину из Республики Мордовия —  более чем на 20 секунд. Тройку лидеров замкнула Зарина Кутлумбаева из Башкортостана.

«Для меня сегодня все прошло прекрасно. Настраивалась я именно на эту гонку и была уверена в своих силах. Тем более, стартовала последней, поэтому знала, как иду по времени со всеми остальными, видела многих сильных соперников впереди и могла контролировать. Самочувствие сейчас хорошее. Лыжи тоже работали, хотя погода сегодня не самая лёгкая: очень тепло и свежий снег, трасса мягкая. Мои родные смотрят трансляции, болеют за меня, особенно бабушка, смотрит с самого утра и практически бежит вместе со мной. Далее в планах эстафета в Кирово-Чепецке и поездка на взрослый чемпионат России в Тюмень», — отметила после финиша девушка.

На воскресенье были назначены эстафеты: девушки бежали 4×3 км. Алина Пеклецова в составе первой сборной СЗФО, куда вошли лыжницы из Вологодской области и Республики Карелия, заняла второе место. Квартет (Марина Шибалова, Дарья Бортник, Анастасия Сидорова и Алина Пеклецова) уступил 22,3 секунды победителям — сборной ХМАО-Югра. На третьем месте лыжницы из Приволжского ФО.

Напомним, ранее Алина завоевала серебро на дистанции 5 километров «классикой».

Тэги: лыжные гонки, соревнования, спортсмены

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