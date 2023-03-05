Хоккейная «Северсталь» одержала победу в игре против московского ЦСКА

Хоккеисты череповецкой «Северстали» сравняли счёт в противостоянии с московским ЦСКА в четвертьфинале Конференции «Запад», плей-офф Кубка Гагарина.

Накануне команды проводили второй матч и уже на пятой минуте встречи, в формате 4×4, череповчанам удалось открыть счёт. После проигранного вбрасывания в своей зоне «жёлто-чёрным» удалось отнять шайбу, и Александр Суворов, выбежав один на один с вратарём соперника, делает счёт 1:0.

Минимальное преимущество череповчан держалось до середины третьего периода, когда «армейцы», как и в первой игре, «выстрелили дуплетом», забросив две шайбы в течение минуты. «Северсталь» не сломили эти трудности, и уже вскоре Александр Тимашов забросил шайбу прямо под перекладину ворот Александра Шарыченкова, делая счёт 2:2 и переводя игру в овертайм.

Первая дополнительная двадцатиминутка была чем-то похожа на второй период: хозяева надолго «запирали» череповчан в своей зоне. Здесь вновь пришлось много поработать вратарю «Северстали» Александру Самонову, который отразил в этом матче 52 из 54 бросков по своим воротам. Подопечные Андрея Разина справились с этой нагрузкой, не пропустили, и игра перешла во второй овертайм. На 83-й минуте матча победу череповчанам принёс Никита Гуслистов, забросив шайбу низом прямо под вратарем соперника с передачи Робина Пресса и Александра Суворова, который так закольцевал этот матч: открыл счёт и отдал пас на победный гол. 3:2 в матче в пользу «Северстали».

Отметим, что ЦСКА не проигрывала в первом раунде плей-офф уже 9 лет с 2014 года. Тогда московские «армейцы» всухую (0-4) проиграли петербургскому СКА.

«Для меня это была самая сложная игра в моей тренерской карьере. Эмоций много, эмоции положительные. Спасибо ребятам. Много переловили опять на себя, хотя тактику немного поменяли. Пришлось рисунок игры немного изменить. Плюс сегодня процент выигранных вбрасываний был намного лучше. Думаю, это стало ключевым моментом. Ребята молодцы. Два вторых периода сыграть с одной из лучших команд по этому показателю и не проиграть — дорогого стоит. Жизнь продолжается. Едем в Череповец. Ещё вернёмся в Москву», сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

При равенстве в счёте (1:1) эта серия до четырёх побед переезжает в Череповец, где команды сыграют 6 и 8 марта. И, как бы ни сложились матчи, эта серия точно ещё вернется в Москву.