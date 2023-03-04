Молодежная администрация Вологды проводит мобильные приемные в учебных заведениях города

04.03.2023 [Общество]

В Вологде прошла первая мобильная приемная молодёжной администрации города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Встреча состоялась в школе № 11. Это начало цикла встреч со школьниками, студентами, представителями работающей молодежи, которые будут проходить в течение всего года. Главная  задача таких приемных — рассказать молодым вологжанам о реализации молодежной политики и получить от них обратную связь, пожелания, инициативы.

«Мобильные приемные молодежной администрации проходят по такому же принципу, как и встречи городских властей с населением. Обычно на встречи  ходят вологжане среднего и старшего возраста, но  важно услышать и голос молодежи, которая сегодня вовлечена во все сферы —  от образования и волонтерства  до экономики и благоустройства. Ребята охватят  выездами школы, ссузы и вузы. Также запланированы обсуждения с работающей молодежью. Тем более, что 2023 год в областной столице объявлен Годом молодежи, и в уже сформированный список мероприятий могут  по запросам добавиться новые проекты и программы», — рассказала начальник управления по молодежной политике Вологды Яна Филиппова.

На первой мобильной приемной большая часть инициатив касалась спортивных мероприятий, киберспортивных секций, были предложения по теме благоустройства.

«В 11-й школе, например, ребята интересовались, почему мы стали членами молодежной администрации, что нас мотивирует, как можно вступить в этот проект. Спрашивали о занятиях для юнармейцев, музыкальных мероприятиях. Прозвучало несколько интересных предложений, например, провести турнир по настольному теннису и активнее развивать такой вид спорта как сапборд. Все инициативы мы анализируем, а затем представляем мэру Вологды Сергею Воропанову и начальникам департаментов, обсуждаем возможность их реализации.  Такие  мобильные приемные будем проводить  ежемесячно, а по запросам — и чаще. Это, кстати, был один из программных проектов, с которым я участвовал в конкурсе на пост  мэра молодежной администрации. Здорово, что он воплощается в жизнь», — рассказал мэр молодежной администрации Вологды Сергей Кузнецов.

Ближайшие приемные молодежной администрации состоятся 14 марта в школе № 28 и 24 марта в школе № 29.

Тэги: молодежь, молодежное правительство, встреча

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