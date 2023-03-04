В Вологде трое детей отравились угарным газом при пожаре в доме на улице Козленской

04.03.2023 [Происшествия]

В Вологде трое детей отравились угарным газом при пожаре в подъезде дома № 132 на улице Козлёнской.

Сообщение о возгорании поступило 4 марта в 00:02. Общая площадь пожара составила два квадратных метра. В результате оказались повреждены деревянные перила и доски пола. Пострадавших — 13-летнего мальчика и его шестилетнюю и годовалую сестру, а также ещё двоих жильцов дома вывели на улицу пожарные. Пострадавших госпитализировали.

Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, пострадали дети, угорели
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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