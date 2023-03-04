Вологжанина назначили резервным судьей на матч Чемпионата России по футболу

Вологжанин Артём Смолин назначен резервным судьей на матч 18-го тура «МИР Российская премьер-лига» между ФК «Ростов» и московским «Локомотивом».

Игра пройдет в субботу 4 марта, на «Ростов Арене» и будет показана в эфире канала «Матч ТВ». Начало в 19:30.

Артём Смолин — уроженец Великого Устюга — сейчас живет в Вологде и работает в основном на матчах первой и второй лиг. Сегодня он вошел в качестве резервного судьи на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» в бригаду Сергея Карасёва — арбитра ФИФА и, по мнению многих, лучшего на сегодняшний день арбитра России.

Отметим, что основная задача резервного судьи — поднимать табло с извещением, сколько времени добавлено к тайму, а когда проходят замены, информировать, какой игрок уходит с поля, а кто наоборот вступает в игру. Также, в случае необходимости, резервный судья может заменить главное судью в поле.