Водителя, насмерть сбившего ребенка в Вологде, задержали в Сямже

Водителя грузовика, насмерть сбившего ребёнка в Вологде, задержали в Сямже, сообщает ИА «Вологда Регион».

Как NewsVO сообщал ранее, трагедия произошла у торгового центра «Апельсин» на улице Карла Маркса 3 марта около 16:00. Погибшей оказалась 12-летняя школьница. По предварительной информации, грузовой автомобиль, двигаясь по ул. Северная со стороны ул. Карла Маркса в сторону ул. Дальняя, наехал на пострадавшую, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм девочка скончалась на месте, а автомобиль скрылся с места ДТП.

По данным агентства, сотрудники полиции остановили схожий по описанию очевидцев грузовой автомобиль в Сямже. Водитель — 46-летний житель Архангельской области — был трезв и, по его словам, на момент задержания даже не знал, что сбил ребёнка. Возможно, из-за габаритов машины он не видел, что случилось.

Мужчину заключили под стражу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.