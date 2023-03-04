Водителя, насмерть сбившего ребенка в Вологде, задержали в Сямже

04.03.2023 [Общество]

Водителя грузовика, насмерть сбившего ребёнка в Вологде, задержали в Сямже, сообщает ИА «Вологда Регион».

Как NewsVO сообщал ранее, трагедия произошла у торгового центра «Апельсин» на улице Карла Маркса 3 марта около 16:00. Погибшей оказалась 12-летняя школьница. По предварительной информации, грузовой автомобиль, двигаясь по ул. Северная со стороны ул. Карла Маркса в сторону ул. Дальняя, наехал на пострадавшую, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм девочка скончалась на месте, а автомобиль скрылся с места ДТП.

По данным агентства, сотрудники полиции остановили схожий по описанию очевидцев грузовой автомобиль в Сямже. Водитель — 46-летний житель Архангельской области — был трезв и, по его словам, на момент задержания даже не знал, что сбил ребёнка. Возможно, из-за габаритов машины он не видел, что случилось.

Мужчину заключили под стражу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: ДТП, сбили ребенка, гибель ребенка, водитель, задержание
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля
Четырехлетняя девочка и женщина погибли в ДТП под Вологдой
Автомобиль насмерть сбил ребенка на улице Карла Маркса в Вологде
В Вологде началось строительство третьей очереди завода по производству ультразвукового оборудования
Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям
Со 2 марта из Вологды можно будет доехать на автобусе в Северодвинск и Архангельск
В Череповце хоронят двоих участников специальной военной операции
В Вологде задержан подросток, убивший в подъезде школьника
В ходе СВО погиб уроженец села Девятины Вытегорского района
Череповчанин женился на колумбийке в Шекснинском ЗАГСе

Похожие новости

Автомобиль насмерть сбил ребенка на улице Карла Маркса в Вологде

Трагедия произошла около 16:00 у торгового центра «Апельсин»

3994
0

24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля

По предварительной версии погибшая не справилась с управлением и допустила занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения, где и произошло столкновение

5865
0

Жена хоккеиста, сбившая ребенка на Porsсhe в Череповце, получала штрафы за вождение более 30 раз

Вовченко-Александрову штрафовали как за превышение скорости, так и за непредоставление преимущества пешеходам

1663
0

Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Вологде 23 февраля

Одна пострадавшая госпитализирована

3230
0

Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП в Великоустюгском районе 23 февраля

31-летняя женщина-водитель скончалась до приезда скорой помощи

2471
0

Автомобиль врезался в здание аптеки на улице Зосимовской в Вологде

Водителя доставили в больницу. Ему назначено амбулаторное лечение

2149
0

В Сокольском районе 86-летний водитель погиб в аварии, выехав на встречку

По предварительным данным, он не справился с управлением

1488
0

15 километров ограждений от диких животных нужно дополнительно установить вдоль трасс в Вологодской области

Сейчас на дорогах области установлено 140 км таких заграждений

1700
0

В Вытегре грузовик выехал на тротуар и сбил двух женщин

Женщины госпитализированы

1753
0

В Череповце на пешеходном переходе сбили женщину

Пострадавшая была доставлена в больницу

1289
0

В Соколе перед судом предстанет водитель по вине которого погибли два человека

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы

1235
0

В Соколе столкнулись снегоуборочная машина и легковушка - один человек погиб

Водитель Шевроле и еще один пассажир получили травмы

1263
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанина назначили резервным судьей на матч Чемпионата России по футболу
Водителя, насмерть сбившего ребенка в Вологде, задержали в Сямже
Программа лояльности банка «Открытие» вошла в тройку лучших на рынке
Женщина и ребенок погибли при пожаре в Грязовце
Автомобиль насмерть сбил ребенка на улице Карла Маркса в Вологде
В Вологде осудили футбольного болельщика, который оскорбил полицейского
Фирма пыталась взыскать миллион рублей с газеты «Череповецкая истина»
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

2560
0
03.03.2023 [БлогоVO]

В Вологодском районе (теперь округе) похоже все делается для галочки

341
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

545
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика