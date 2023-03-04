Женщина и ребенок погибли при пожаре в Грязовце

04.03.2023 [Происшествия]

В Грязовце 50-летняя женщина и её 14-летний сын погибли при пожаре в частном деревянном доме на улице Привокзальной.

По данным ГУ МЧС по Вологодской области, сообщение о возгорании поступило 4 марта в 22:58. Тела погибших были обнаружены при ликвидации пожара. Установлено, что в доме также находилась 15-летняя дочь погибшей.

«По предварительным данным, до гибели женщина сумела вывести из дома свою 15-летнюю дочь, сама вернулась внутрь горящего строения, где находился ее сын. Спасти второго ребенка матери не удалось», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Девочка не пострадала, её заберут родственники.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам) возбуждено уголовное дело. Одна из возможных причин возникновения пожара — неисправность электрооборудования. Расследование продолжается.

Тэги: погибли при пожаре, пожар, гибель людей, уголовное дело
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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