Женщина и ребенок погибли при пожаре в Грязовце

В Грязовце 50-летняя женщина и её 14-летний сын погибли при пожаре в частном деревянном доме на улице Привокзальной.

По данным ГУ МЧС по Вологодской области, сообщение о возгорании поступило 4 марта в 22:58. Тела погибших были обнаружены при ликвидации пожара. Установлено, что в доме также находилась 15-летняя дочь погибшей.

«По предварительным данным, до гибели женщина сумела вывести из дома свою 15-летнюю дочь, сама вернулась внутрь горящего строения, где находился ее сын. Спасти второго ребенка матери не удалось», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Девочка не пострадала, её заберут родственники.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам) возбуждено уголовное дело. Одна из возможных причин возникновения пожара — неисправность электрооборудования. Расследование продолжается.