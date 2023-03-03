В Вологде осудили футбольного болельщика, который оскорбил полицейского

В Вологде суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в оскорблении полицейского.

Установлено, что инцидент произошёл днём 18 сентября на контрольно пропускном пункте стадиона «Динамо» перед матчем местной команды с футболистами из Твери. Пьяный подсудимый хотел пройти на стадион, но его не пропустили.

«Недовольный мужчина публично, в присутствии посторонних лиц высказал в адрес полицейского оскорбления, выраженные в форме грубой нецензурной брани и иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, чем проявил неуважение к представителю власти, выразившееся в оскорблении сотрудника полиции», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ и взыскал с него 15 тысяч рублей в пользу потерпевшего.