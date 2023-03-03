Фирма пыталась взыскать миллион рублей с газеты «Череповецкая истина»

Арбитражный суд Вологодской области рассмотрел иск ООО «Прод Торг» из Череповецкого района о защите деловой репутации и взыскании одного миллиона рублей компенсации морального вреда в связи с публикацией статьи в газете «Череповецкая истина».

«Спор возник из-за распространенной в СМИ информации о получении обществом бюджетных кредитов для развития птицеводства и несбывшихся надеждах о создании рабочих мест для жителей поселка Климовское, вместо которых на работу наняты иностранные граждане и осуждённые из колонии-поселении», — говорится в сообщении четырнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Суд счёл, что статья содержала лишь оценочные суждения и субъективное мнение автора, информация о получении кредитов не является компрометирующей, а сообщение о трудоустройстве осуждённых и мигрантов наоборот положительно характеризует общество.

При таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворении исковых требований. Фирма пыталась оспорить решение, но его оставили без изменений.