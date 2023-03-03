Дом социального обслуживания для престарелых построят в Вологодской области за 1,3 млрд

03.03.2023 [Общество]

В селе Молочное Вологодской области к концу 2025 года построят дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов, сообщает RosTender.info.

Объект возведут по улице Парковой. Он будет состоять из двух корпусов. Административно-бытовой будет включать в себя комнату для приема гостей, пищеблок с обеденным залом, медпункт, а также помещения для занятий гимнастикой и кабинеты массажиста и парикмахера. Жилой корпус будет насчитывать два этажа, он будет рассчитан на 200 мест.

Подрядную организацию определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 15 марта, начальная цена контракта — 1,3 млрд рублей. На подведение итогов выделят два дня.

 

Тэги: закупки, госзакупки, дом престарелых

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