Дом социального обслуживания для престарелых построят в Вологодской области за 1,3 млрд

В селе Молочное Вологодской области к концу 2025 года построят дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов, сообщает RosTender.info.

Объект возведут по улице Парковой. Он будет состоять из двух корпусов. Административно-бытовой будет включать в себя комнату для приема гостей, пищеблок с обеденным залом, медпункт, а также помещения для занятий гимнастикой и кабинеты массажиста и парикмахера. Жилой корпус будет насчитывать два этажа, он будет рассчитан на 200 мест.

Подрядную организацию определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 15 марта, начальная цена контракта — 1,3 млрд рублей. На подведение итогов выделят два дня.